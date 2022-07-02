В пермской реке утонул подросток

В Перми 16-летний подросток утонул во время купания в реке Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Во время купания вечером 2 июля в Орджоникидзевском районе Перми утонул 16-летний мальчик. О вызове на место происшествия сообщили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

«02 июля 2022 года в 19 час. 28 мин. (мст) <…> поступила информация о происшествии на реке Гайва в Орджоникидзевском районе города Перми. К сожалению, имеется погибший», — сообщили в пресс-службе управления. Тело погибшего искали и доставали четыре сотрудника МЧС.

Утонувшим оказался 16-летний подросток. Об этом сообщил паблик соцсети «ВКонтакте» «ГАЙВА | Орджоникидзевский район | ПЕРМЬ». Юношу достали из воды в районе экотропы «Гайва».

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