02 июля 2022
01 июля 2022

В пермской реке утонул подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, пруд, купальный сезон, спасательная лодка
В Перми 16-летний подросток утонул во время купания в реке Фото:

Во время купания вечером 2 июля в Орджоникидзевском районе Перми утонул 16-летний мальчик. О вызове на место происшествия сообщили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

«02 июля 2022 года в 19 час. 28 мин. (мст) <…> поступила информация о происшествии на реке Гайва в Орджоникидзевском районе города Перми. К сожалению, имеется погибший», — сообщили в пресс-службе управления. Тело погибшего искали и доставали четыре сотрудника МЧС.

Утонувшим оказался 16-летний подросток. Об этом сообщил паблик соцсети «ВКонтакте» «ГАЙВА | Орджоникидзевский район | ПЕРМЬ». Юношу достали из воды в районе экотропы «Гайва».

Ранее URA.RU сообщало, что в пермской реке утонул турист. Нетрезвый 52-летний мужчина погиб во время сплава катамаранов на реке Сылва.

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Во время купания вечером 2 июля в Орджоникидзевском районе Перми утонул 16-летний мальчик. О вызове на место происшествия сообщили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. «02 июля 2022 года в 19 час. 28 мин. (мст) <…> поступила информация о происшествии на реке Гайва в Орджоникидзевском районе города Перми. К сожалению, имеется погибший», — сообщили в пресс-службе управления. Тело погибшего искали и доставали четыре сотрудника МЧС. Утонувшим оказался 16-летний подросток. Об этом сообщил паблик соцсети «ВКонтакте» «ГАЙВА | Орджоникидзевский район | ПЕРМЬ». Юношу достали из воды в районе экотропы «Гайва». Ранее URA.RU сообщало, что в пермской реке утонул турист. Нетрезвый 52-летний мужчина погиб во время сплава катамаранов на реке Сылва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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