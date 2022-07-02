В пермской реке утонул подросток

Во время купания вечером 2 июля в Орджоникидзевском районе Перми утонул 16-летний мальчик. О вызове на место происшествия сообщили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
«02 июля 2022 года в 19 час. 28 мин. (мст) <…> поступила информация о происшествии на реке Гайва в Орджоникидзевском районе города Перми. К сожалению, имеется погибший», — сообщили в пресс-службе управления. Тело погибшего искали и доставали четыре сотрудника МЧС.
Утонувшим оказался 16-летний подросток. Об этом сообщил паблик соцсети «ВКонтакте» «ГАЙВА | Орджоникидзевский район | ПЕРМЬ». Юношу достали из воды в районе экотропы «Гайва».
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Во время купания вечером 2 июля в Орджоникидзевском районе Перми утонул 16-летний мальчик. О вызове на место происшествия сообщили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. «02 июля 2022 года в 19 час. 28 мин. (мст) <…> поступила информация о происшествии на реке Гайва в Орджоникидзевском районе города Перми. К сожалению, имеется погибший», — сообщили в пресс-службе управления. Тело погибшего искали и доставали четыре сотрудника МЧС. Утонувшим оказался 16-летний подросток. Об этом сообщил паблик соцсети «ВКонтакте» «ГАЙВА | Орджоникидзевский район | ПЕРМЬ». Юношу достали из воды в районе экотропы «Гайва». Ранее URA.RU сообщало, что в пермской реке утонул турист. Нетрезвый 52-летний мужчина погиб во время сплава катамаранов на реке Сылва.