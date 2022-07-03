03 июля 2022
02 июля 2022

Челябинца отправили на отработку за секс со школьницей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса. Челябинск, дворник, субботник
Юноше придется заняться общественными работами Фото:

Городской суд Трехгорного (ЗАТО, Челябинская область) приговорил к обязательным работам 20-летнего юношу, виновного в половом сношении с 15-летней школьницей. Об этом рассказал источник URA.RU в суде.

«Юноша, которому на тот момент было 19 лет, вернулся со срочной службы в армии и после этого в течение декабря 2021 года неоднократно вступал по обоюдному согласию в интимные отношения с 15-летней девушкой. При этом он знал о возрасте подруги. Вину в преступлении по ч. 1 ст. 134 УК РФ („Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста“) молодой человек признал в полном объеме, дело рассмотрено в особом порядке — без проведения судебного следствия», — рассказал источник.

Молодой человек живет с родителями, там же встречался с подругой. Он характеризуется положительно, имеет награду за период службы, не трудоустроен. Родители школьницы не настаивали на строгом наказании и приняли извинения от подсудимого.

В результате суд приговорил парня к 390 часам обязательных работ. Приговор вступил в силу.

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Городской суд Трехгорного (ЗАТО, Челябинская область) приговорил к обязательным работам 20-летнего юношу, виновного в половом сношении с 15-летней школьницей. Об этом рассказал источник URA.RU в суде. «Юноша, которому на тот момент было 19 лет, вернулся со срочной службы в армии и после этого в течение декабря 2021 года неоднократно вступал по обоюдному согласию в интимные отношения с 15-летней девушкой. При этом он знал о возрасте подруги. Вину в преступлении по ч. 1 ст. 134 УК РФ („Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста“) молодой человек признал в полном объеме, дело рассмотрено в особом порядке — без проведения судебного следствия», — рассказал источник. Молодой человек живет с родителями, там же встречался с подругой. Он характеризуется положительно, имеет награду за период службы, не трудоустроен. Родители школьницы не настаивали на строгом наказании и приняли извинения от подсудимого. В результате суд приговорил парня к 390 часам обязательных работ. Приговор вступил в силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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