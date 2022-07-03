Челябинца отправили на отработку за секс со школьницей

Юноше придется заняться общественными работами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Городской суд Трехгорного (ЗАТО, Челябинская область) приговорил к обязательным работам 20-летнего юношу, виновного в половом сношении с 15-летней школьницей. Об этом рассказал источник URA.RU в суде.

«Юноша, которому на тот момент было 19 лет, вернулся со срочной службы в армии и после этого в течение декабря 2021 года неоднократно вступал по обоюдному согласию в интимные отношения с 15-летней девушкой. При этом он знал о возрасте подруги. Вину в преступлении по ч. 1 ст. 134 УК РФ („Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста“) молодой человек признал в полном объеме, дело рассмотрено в особом порядке — без проведения судебного следствия», — рассказал источник.

Молодой человек живет с родителями, там же встречался с подругой. Он характеризуется положительно, имеет награду за период службы, не трудоустроен. Родители школьницы не настаивали на строгом наказании и приняли извинения от подсудимого.

В результате суд приговорил парня к 390 часам обязательных работ. Приговор вступил в силу.