Внучка погибшего пенсионера в Челябинске ищет свидетелей ДТП

Родственники уверены, что ДТП спровоцировал водитель иномарки Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Родственники погибшего в аварии 78-летнего челябинца Владимира Танчева ищут свидетелей ДТП. По их мнению, аварию спровоцировал водитель иномарки, который был пьян.

«Мы ищем очевидцев для прояснения ситуации, потому что авария неоднозначная. По словам опрошенных, Mitsubishi ехал на красный, водитель был нетрезв», — приводит сайт «74.ру» слова внучки Владимира Ирины.

По словам родственников, у пенсионера не было аварий с 1986 года. Он регулярно ездил за рулем в сад и гараж. Внучка уверена, что водитель иномарки не прибегнул к торможению и, если бы не дедушкина «копейка», то он врезался бы в пешеходов.

Смертельная авария произошла 2 июля на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерская. Водитель ВАЗ-2101, которым управлял 78-летний челябинец, от удара вылетел через лобовое стекло и скончался.