МВД ЛНР: военные РФ начали бои за Северск

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, боец, автомат, воин, война, армия россии, военный, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Начались бои за Северск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что начались бои за город Северск в ДНР. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Бои за Северск уже начались», — написал Киселев. В пресс-службе МВД ЛНР информацию пока не подтвердили.

Ранее Вооруженные силы РФ и силы ЛНР освободили Лисичанск. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, территория Луганской Народной Республики восстановлена в своих исторических границах.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов и ВСУ.

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Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что начались бои за город Северск в ДНР. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Бои за Северск уже начались», — написал Киселев. В пресс-службе МВД ЛНР информацию пока не подтвердили. Ранее Вооруженные силы РФ и силы ЛНР освободили Лисичанск. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, территория Луганской Народной Республики восстановлена в своих исторических границах. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов и ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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