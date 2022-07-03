МВД ЛНР: военные РФ начали бои за Северск

Начались бои за Северск
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что начались бои за город Северск в ДНР. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Бои за Северск уже начались», — написал Киселев. В пресс-службе МВД ЛНР информацию пока не подтвердили.
Ранее Вооруженные силы РФ и силы ЛНР освободили Лисичанск. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, территория Луганской Народной Республики восстановлена в своих исторических границах.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов и ВСУ.
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