МВД ЛНР: военные РФ начали бои за Северск

Начались бои за Северск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что начались бои за город Северск в ДНР. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Бои за Северск уже начались», — написал Киселев. В пресс-службе МВД ЛНР информацию пока не подтвердили.

Ранее Вооруженные силы РФ и силы ЛНР освободили Лисичанск. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, территория Луганской Народной Республики восстановлена в своих исторических границах.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов и ВСУ.

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