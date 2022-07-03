Шойгу сообщил об освобождении ЛНР

03 июля 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Армия РФ полностью освободила Луганскую народную республику Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину. «Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Он также доложил, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину. «Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Он также доложил, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.