Шойгу сообщил об освобождении ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, досмотр, кпп, военные, солдаты, украина, проверка, мариуполь, контроль, армия россии, блок пост, народная милиция, комендатура, вс рф
Армия РФ полностью освободила Луганскую народную республику Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину.

«Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Он также доложил, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора», — сообщили в telegram-канале Минобороны.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину. «Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Он также доложил, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...