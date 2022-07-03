Захарова заявила об утраченном шансе Киева сохранить государство

03 июля 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

У Украины не будет второго шанса, считает Мария Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минские соглашения были шансом для Киева на сохранение государства, но Украина отказалась от этого. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Минские договоренности — это был шанс для Киева сохранить украинское государство. [Президент Украины Владимир] Зеленский, ведомый западниками, от него прилюдно отказался. Второй такой шанс киевскому режиму не выпадет», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она отреагировала на заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая высказалась о Минских соглашениях. Трасс сказала, что нужно не допустить заключения новых Минских соглашений. По ее словам, Украине нужна победа над Россией, сообщает «Царьград». Для России нет смысла договариваться с Украиной в тех форматах, в которых шло обсуждение последние восемь лет, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. До спецоперации на Украине в России обвиняли Киев в несоблюдении Минских соглашений. Спецоперация на Украине по освобождению Донбасса проходит с 24 февраля. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Минские соглашения были шансом для Киева на сохранение государства, но Украина отказалась от этого. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Минские договоренности — это был шанс для Киева сохранить украинское государство. [Президент Украины Владимир] Зеленский, ведомый западниками, от него прилюдно отказался. Второй такой шанс киевскому режиму не выпадет», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она отреагировала на заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая высказалась о Минских соглашениях. Трасс сказала, что нужно не допустить заключения новых Минских соглашений. По ее словам, Украине нужна победа над Россией, сообщает «Царьград». Для России нет смысла договариваться с Украиной в тех форматах, в которых шло обсуждение последние восемь лет, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. До спецоперации на Украине в России обвиняли Киев в несоблюдении Минских соглашений. Спецоперация на Украине по освобождению Донбасса проходит с 24 февраля.