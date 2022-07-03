IKEA назвала сроки распродажи

IKEA проводит распродажу перед закрытием бизнеса Фото: Размик Закарян © URA.RU

Распродажа товаров со складов шведского магазина мебели IKEA начнется 5 июля. Об этом сообщается на сайте компании.

«С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары ИКЕА только на сайте IKEA.ru. Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии», — говорится в сообщении.

Компания IKEA приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания Hoff уже заявила о желании купить бизнес.