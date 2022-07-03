IKEA назвала сроки распродажи

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Закрытый магазин IKEA. Екатеринбург, ikea, икеа
IKEA проводит распродажу перед закрытием бизнеса Фото:

Распродажа товаров со складов шведского магазина мебели IKEA начнется 5 июля. Об этом сообщается на сайте компании.

«С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары ИКЕА только на сайте IKEA.ru. Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии», — говорится в сообщении.

Компания IKEA приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания Hoff уже заявила о желании купить бизнес.

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Распродажа товаров со складов шведского магазина мебели IKEA начнется 5 июля. Об этом сообщается на сайте компании. «С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары ИКЕА только на сайте IKEA.ru. Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии», — говорится в сообщении. Компания IKEA приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания Hoff уже заявила о желании купить бизнес.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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