Мишустин рассказал об «особых отношениях» РФ и Казахстана

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Мишустин на Иннопроме. Екатеринбург
По словам Михаила Мишустина, между Россией и Казахстаном установились особые отношения стратегического партнерства и союзничества Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

Между Россией и Казахстаном установились особые отношения стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время своего выступления на международной промышленной выставке «Иннопром».

«Страной-партнером сегодняшней выставки стал Казахстан. Хотел бы отдельно поприветствовать делегацию Республики и лично премьер-министра Смаилова Алихана Асхановича. Поблагодарить за столь представительное участие в работе „Иннопрома“. Это еще один шаг к углублению промышленной кооперации. Открытию новых совместных производств», — цитирует Мишустина корреспондент URA.RU.

По словам председателя правительства РФ, странам [России и Казахстану] важно сообща укреплять макроэкономическую стабильность на пространстве Евразии, реализовывать совместные проекты, снижать зависимость от зарубежных поставок, развивать сотрудничество по выпуску собственной продукции. И у этого всего уже есть успешный опыт.

Ранее URA.RU писало, что встреча с премьер-министром Казахастана — главный пункт визита главы российского правительства Михаила Мишустина в Екатеринбург. Переговоры премьеров важны для укрепления отношений двух стран после начала спецоперации, объясняли URA.RU эксперты.

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Между Россией и Казахстаном установились особые отношения стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время своего выступления на международной промышленной выставке «Иннопром». «Страной-партнером сегодняшней выставки стал Казахстан. Хотел бы отдельно поприветствовать делегацию Республики и лично премьер-министра Смаилова Алихана Асхановича. Поблагодарить за столь представительное участие в работе „Иннопрома“. Это еще один шаг к углублению промышленной кооперации. Открытию новых совместных производств», — цитирует Мишустина корреспондент URA.RU. По словам председателя правительства РФ, странам [России и Казахстану] важно сообща укреплять макроэкономическую стабильность на пространстве Евразии, реализовывать совместные проекты, снижать зависимость от зарубежных поставок, развивать сотрудничество по выпуску собственной продукции. И у этого всего уже есть успешный опыт. Ранее URA.RU писало, что встреча с премьер-министром Казахастана — главный пункт визита главы российского правительства Михаила Мишустина в Екатеринбург. Переговоры премьеров важны для укрепления отношений двух стран после начала спецоперации, объясняли URA.RU эксперты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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