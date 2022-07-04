Мишустин рассказал об «особых отношениях» РФ и Казахстана

04 июля 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

По словам Михаила Мишустина, между Россией и Казахстаном установились особые отношения стратегического партнерства и союзничества Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ Между Россией и Казахстаном установились особые отношения стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время своего выступления на международной промышленной выставке «Иннопром». «Страной-партнером сегодняшней выставки стал Казахстан. Хотел бы отдельно поприветствовать делегацию Республики и лично премьер-министра Смаилова Алихана Асхановича. Поблагодарить за столь представительное участие в работе „Иннопрома“. Это еще один шаг к углублению промышленной кооперации. Открытию новых совместных производств», — цитирует Мишустина корреспондент URA.RU. По словам председателя правительства РФ, странам [России и Казахстану] важно сообща укреплять макроэкономическую стабильность на пространстве Евразии, реализовывать совместные проекты, снижать зависимость от зарубежных поставок, развивать сотрудничество по выпуску собственной продукции. И у этого всего уже есть успешный опыт. Ранее URA.RU писало, что встреча с премьер-министром Казахастана — главный пункт визита главы российского правительства Михаила Мишустина в Екатеринбург. Переговоры премьеров важны для укрепления отношений двух стран после начала спецоперации, объясняли URA.RU эксперты. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Между Россией и Казахстаном установились особые отношения стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время своего выступления на международной промышленной выставке «Иннопром». «Страной-партнером сегодняшней выставки стал Казахстан. Хотел бы отдельно поприветствовать делегацию Республики и лично премьер-министра Смаилова Алихана Асхановича. Поблагодарить за столь представительное участие в работе „Иннопрома“. Это еще один шаг к углублению промышленной кооперации. Открытию новых совместных производств», — цитирует Мишустина корреспондент URA.RU. По словам председателя правительства РФ, странам [России и Казахстану] важно сообща укреплять макроэкономическую стабильность на пространстве Евразии, реализовывать совместные проекты, снижать зависимость от зарубежных поставок, развивать сотрудничество по выпуску собственной продукции. И у этого всего уже есть успешный опыт. Ранее URA.RU писало, что встреча с премьер-министром Казахастана — главный пункт визита главы российского правительства Михаила Мишустина в Екатеринбург. Переговоры премьеров важны для укрепления отношений двух стран после начала спецоперации, объясняли URA.RU эксперты.