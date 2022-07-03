Призер «Лидеров России» раскрыл, как конкурс изменил его жизнь

«Лидеры России» вместе помогают детям Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России»

Победитель четвертого сезона «Лидеров России», начальник отдела экономического развития и стратегического планирования ООО «Агро Зерно Юг» Никита Казбек сменил сферу своей деятельности прямо во время конкурса. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Это самый серьезный тренинг и испытание, которые я проходил. И я не уверен, что есть аналоги в других странах. Помимо того, что он дал возможность познакомиться с сообществом уникальных людей и найти единомышленников, он сыграл большую роль в моей карьере. В ожидании суперфинала мы познакомились с другими участниками проекта, владельцами компании „Агро Зерно Юг“ и они пригласили устроиться к ним на работу», — отметил Никита Казбек.

Лидер России сообщил, кем он был до конкурса. «Я по образованию теплоэнергетик, работал на Ростовской ТЭЦ и неожиданно поменял свой карьерный путь. Сейчас работаю в сфере экспорта агропромышленной продукции, продуктов переработки и привлечения инвестиций», — сказал собеседник URA.RU. Казбек добавил, что сам думал стать Госслужащим, когда шел на проект.

Он объяснил, с какими вызовами сейчас приходится сталкиваться на новой работе. «Сейчас самый серьезный и непредсказуемый период для всей отрасли. Мы столкнулись с необходимостью в кратчайшие сроки перерабатывать логистические цыпочки, переориентировать рынок. Сейчас мы налаживаем взаимодействие со странами Ближнего Востока, Азии и Африки, открываем представительства. В руководстве компании одни лидеры России. Команда молодая, амбиционная и мы можем адаптироваться под ситуацию», — заявил сотрудник «Агро Зерно Юг».

Помимо основной деятельности победитель конкурса помогает детям с Донбасса. «Вместе с другим суперфиналистом Евгением Деменским мы придумали проект для школьников. Дети, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, смогут наравне с другими получать образование на русском языке и готовиться к ЕГЭ. Занятия проходят онлайн. Репетиторы проводят их бесплатно. Мы не ожидали, но в проекте почти 400 детей и 350 репетиторов», — поделился Никита Казбек.

Конкурс «Лидеры России» является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». В суперфинал вышли 300 человек из 56 регионов России, а также шести зарубежных стран — Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. 106 из них стали победителями.

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