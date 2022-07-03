03 июля 2022
02 июля 2022
01 июля 2022

Неделя в Челябинской области начнется с гроз и града

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Дожди будут идти в регионе до пятницы Фото:

Синоптики обещают грозы и град в Челябинской области в понедельник. Температура воздуха опуститься днем до +15, сообщает челябинский гидрометцентр.

«В понедельник, 4 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ночью температура воздуха будет от +10 до +15, при прояснении до +5», — прогнозируют синоптики.

Днем ожидается температура от +15 до +20, на юге области до +24. Будет дуть северный ветер отдельными порывами до 15-17 метров в секунду.

По данным Росгидрометцентра, дожди в регионе будут идти до пятницы. Однако с четверга в Челябинской области потеплеет до +23, а в выходные можно ожидать летних температур — по данным синоптиков воздух прогреется до +28.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Синоптики обещают грозы и град в Челябинской области в понедельник. Температура воздуха опуститься днем до +15, сообщает челябинский гидрометцентр. «В понедельник, 4 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ночью температура воздуха будет от +10 до +15, при прояснении до +5», — прогнозируют синоптики. Днем ожидается температура от +15 до +20, на юге области до +24. Будет дуть северный ветер отдельными порывами до 15-17 метров в секунду. По данным Росгидрометцентра, дожди в регионе будут идти до пятницы. Однако с четверга в Челябинской области потеплеет до +23, а в выходные можно ожидать летних температур — по данным синоптиков воздух прогреется до +28.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...