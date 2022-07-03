Неделя в Челябинской области начнется с гроз и града

04 июля 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Дожди будут идти в регионе до пятницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Синоптики обещают грозы и град в Челябинской области в понедельник. Температура воздуха опуститься днем до +15, сообщает челябинский гидрометцентр. «В понедельник, 4 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ночью температура воздуха будет от +10 до +15, при прояснении до +5», — прогнозируют синоптики. Днем ожидается температура от +15 до +20, на юге области до +24. Будет дуть северный ветер отдельными порывами до 15-17 метров в секунду. По данным Росгидрометцентра, дожди в регионе будут идти до пятницы. Однако с четверга в Челябинской области потеплеет до +23, а в выходные можно ожидать летних температур — по данным синоптиков воздух прогреется до +28. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Синоптики обещают грозы и град в Челябинской области в понедельник. Температура воздуха опуститься днем до +15, сообщает челябинский гидрометцентр. «В понедельник, 4 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ночью температура воздуха будет от +10 до +15, при прояснении до +5», — прогнозируют синоптики. Днем ожидается температура от +15 до +20, на юге области до +24. Будет дуть северный ветер отдельными порывами до 15-17 метров в секунду. По данным Росгидрометцентра, дожди в регионе будут идти до пятницы. Однако с четверга в Челябинской области потеплеет до +23, а в выходные можно ожидать летних температур — по данным синоптиков воздух прогреется до +28.