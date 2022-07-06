В Перми обезвредили банду наркодилеров, работавшую в 6 регионах

Преступники обвиняются в незаконном приобретении, хранении, покушении на сбыт, сбыте наркотиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дело 23 участников ОПГ, обвиняемых в незаконном обороте психотропных и наркотических средств на территории России, направлено в пермский суд. Все они, в зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности, признаны виновными в совершении 27 преступлений, передает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«Следствием установлено, что злоумышленники, являясь участниками преступного сообщества, созданного в декабре 2019 года неустановленным лицом, осуществляли реализацию наркотиков и психотропных веществ. Торговля запрещенными веществами осуществлялась как на территории Пермского края, так и Удмуртской Республики, Кировской, Омской, Ленинградской, и Московской областей. Пресечь противоправную деятельность преступного сообщества удалось в феврале 2021 года», — говорится на сайте ведомства.

Вначале был задержан один из обвиняемых. Он начал сотрудничать со следствием и изобличил остальных членов банды. В ходе обыска на месте проживания наркоторговцев правоохранители обнаружили более 5,5 килограммов наркотических средств, подготовленных к реализации.

В 2018 году на Урале поймали наркодилеров, которые вели свой бизнес в восьми регионах РФ. При проведении обысков у преступников изъяли больше десяти кг синтетического наркотика. Кроме того, агентство сообщало о ликвидированной банде наркоторговцев, лидерам которой дали почти 20 лет колонии на двоих.