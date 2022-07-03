03 июля 2022

Welt: Евросоюз нанес Польше «неожиданный удар» на 35 млрд евро

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Еврокомиссия отказалась снимать с Польши штраф в 35 млрд евро Фото:

Еврокомиссия не приняла уступки Польши по судебной реформе и отказалась возвращать стране 35 млрд евро, которые ранее заморозила. Об этом сообщает газета Welt.

«Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова не оставила сомнений в том, что она думает о сделке с польским правительством. Польше придется пересмотреть условия, и если не будет адекватного ответа в виде юридически обязывающих правил для польских судей, соответствующих „вехам“, „мы не будем платить деньги“. Речь идет о 35 млрд евро. Это тяжелый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого никто не ожидал в июне», — пишет Welt.

Ранее в Польше ликвидировали дисциплинарную палату Верховного суда, пишет RT. В Евросоюзе назвали это «подрывом верховенства закона в Европе» и оштрафовали страну на 35 млрд евро.

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Еврокомиссия не приняла уступки Польши по судебной реформе и отказалась возвращать стране 35 млрд евро, которые ранее заморозила. Об этом сообщает газета Welt. «Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова не оставила сомнений в том, что она думает о сделке с польским правительством. Польше придется пересмотреть условия, и если не будет адекватного ответа в виде юридически обязывающих правил для польских судей, соответствующих „вехам“, „мы не будем платить деньги“. Речь идет о 35 млрд евро. Это тяжелый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого никто не ожидал в июне», — пишет Welt. Ранее в Польше ликвидировали дисциплинарную палату Верховного суда, пишет RT. В Евросоюзе назвали это «подрывом верховенства закона в Европе» и оштрафовали страну на 35 млрд евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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