03 июля 2022

Терапевт: какие лекарства нужно брать в отпуск

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В первую очередь в отпуск стоит взять препараты, которые человек принимает базово, отметила Татьяна Романова Фото:

Человеку стоит взять с собой в отпуск базовые препараты, а также жаропонижающие и антигистаминные средства. Об этом рассказала терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

«В аптечке прежде всего должны быть препараты, которые вы принимаете базово. Еще один необходимый компонент нашей аптечки — жаропонижающие препараты, потому что пора отпусков — это повышенный риск простудных заболеваний. Также нужны антигистаминные препараты», — сказала Романенко в беседе с радио Sputnik.

Терапевт отметил, что стоит взять с собой противоаллергические препараты третьего поколения, которые могут пригодиться в случае укуса насекомого. «Антисептики, бинты, водонепроницаемые лейкопластыри позволят оказать первую помощь. Также стоит подумать о сорбентах, которые помогут справиться с отравлениями», — сказала Романенко.

Ранее юрист Александр Южалин сообщил, что в 2023 году лучше всего планировать отпуск на август и октябрь. В этих месяцах больше всего рабочих дней и отпуска в эти месяцы будут финансово выгодны, отметил юрист.

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Человеку стоит взять с собой в отпуск базовые препараты, а также жаропонижающие и антигистаминные средства. Об этом рассказала терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко. «В аптечке прежде всего должны быть препараты, которые вы принимаете базово. Еще один необходимый компонент нашей аптечки — жаропонижающие препараты, потому что пора отпусков — это повышенный риск простудных заболеваний. Также нужны антигистаминные препараты», — сказала Романенко в беседе с радио Sputnik. Терапевт отметил, что стоит взять с собой противоаллергические препараты третьего поколения, которые могут пригодиться в случае укуса насекомого. «Антисептики, бинты, водонепроницаемые лейкопластыри позволят оказать первую помощь. Также стоит подумать о сорбентах, которые помогут справиться с отравлениями», — сказала Романенко. Ранее юрист Александр Южалин сообщил, что в 2023 году лучше всего планировать отпуск на август и октябрь. В этих месяцах больше всего рабочих дней и отпуска в эти месяцы будут финансово выгодны, отметил юрист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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