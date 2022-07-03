Терапевт: какие лекарства нужно брать в отпуск

04 июля 2022 в 08:21 Размер текста - 17 +

В первую очередь в отпуск стоит взять препараты, которые человек принимает базово, отметила Татьяна Романова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Человеку стоит взять с собой в отпуск базовые препараты, а также жаропонижающие и антигистаминные средства. Об этом рассказала терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко. «В аптечке прежде всего должны быть препараты, которые вы принимаете базово. Еще один необходимый компонент нашей аптечки — жаропонижающие препараты, потому что пора отпусков — это повышенный риск простудных заболеваний. Также нужны антигистаминные препараты», — сказала Романенко в беседе с радио Sputnik. Терапевт отметил, что стоит взять с собой противоаллергические препараты третьего поколения, которые могут пригодиться в случае укуса насекомого. «Антисептики, бинты, водонепроницаемые лейкопластыри позволят оказать первую помощь. Также стоит подумать о сорбентах, которые помогут справиться с отравлениями», — сказала Романенко. Ранее юрист Александр Южалин сообщил, что в 2023 году лучше всего планировать отпуск на август и октябрь. В этих месяцах больше всего рабочих дней и отпуска в эти месяцы будут финансово выгодны, отметил юрист. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Человеку стоит взять с собой в отпуск базовые препараты, а также жаропонижающие и антигистаминные средства. Об этом рассказала терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко. «В аптечке прежде всего должны быть препараты, которые вы принимаете базово. Еще один необходимый компонент нашей аптечки — жаропонижающие препараты, потому что пора отпусков — это повышенный риск простудных заболеваний. Также нужны антигистаминные препараты», — сказала Романенко в беседе с радио Sputnik. Терапевт отметил, что стоит взять с собой противоаллергические препараты третьего поколения, которые могут пригодиться в случае укуса насекомого. «Антисептики, бинты, водонепроницаемые лейкопластыри позволят оказать первую помощь. Также стоит подумать о сорбентах, которые помогут справиться с отравлениями», — сказала Романенко. Ранее юрист Александр Южалин сообщил, что в 2023 году лучше всего планировать отпуск на август и октябрь. В этих месяцах больше всего рабочих дней и отпуска в эти месяцы будут финансово выгодны, отметил юрист.