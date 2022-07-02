Юрист рассказал, когда выгоднее всего идти в отпуск

03 июля 2022 в 07:58 Размер текста - 17 +

В будущем году россиянам стоит планировать отпуск на август или октябрь, заявил Александр Южалин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2023 году россиянам выгоднее всего брать отпуска в августе и октябре, так как в этих месяцах будет больше всего рабочих дней. Об этом рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин. «С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня. Так, в августе и в октябре будущего года больше всего рабочих дней: 23 и 22 соответственно. Для сравнения, в апреле и мае 2023 года по 20 рабочих дней», — рассказал Южалин в беседе с РИА «Новости». Юрист отметил, что самыми невыгодными месяцами для отпуска станут январь, февраль, апрель и май. «Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, существенно потеряете в деньгах при выплате отпускных», — заявил Южалин. Ранее в Госдуме РФ предложили увеличить отпуск отдыхающим внутри России. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что россиянам нужно предоставлять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска, если они выбирают 14-дневный отдых внутри страны. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В 2023 году россиянам выгоднее всего брать отпуска в августе и октябре, так как в этих месяцах будет больше всего рабочих дней. Об этом рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин. «С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня. Так, в августе и в октябре будущего года больше всего рабочих дней: 23 и 22 соответственно. Для сравнения, в апреле и мае 2023 года по 20 рабочих дней», — рассказал Южалин в беседе с РИА «Новости». Юрист отметил, что самыми невыгодными месяцами для отпуска станут январь, февраль, апрель и май. «Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, существенно потеряете в деньгах при выплате отпускных», — заявил Южалин. Ранее в Госдуме РФ предложили увеличить отпуск отдыхающим внутри России. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что россиянам нужно предоставлять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска, если они выбирают 14-дневный отдых внутри страны.