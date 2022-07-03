Пермяки жалуются на KFC в новом торговом центре

Ресторан быстрого обслуживания KFC в пермском торговом центре «iMALL Эспланада» вызвал сильное негодование у жителей города. Ожидать заказ приходится более 30-40 минут. Ситуацией, которая произошла в субботу, 2 июля, поделился читатель URA.RU.
«У нас были билеты на сеанс в кинотеатр в „iMALL Эспланада“. Мы специально приехали пораньше, чтобы пообедать на фудкорте — ребенок очень любит KFC. Сделали заказ и ждем. Десять минут, двадцать… У нас уже начался фильм, а мы ждем. В итоге наш заказ нам выдали через 45 минут. Это ресторан высокой кухни или все-таки „фаст фуд“?» — пожаловался читатель URA.RU.
На 2ГИС пермяки массово жалуются на долгое ожидание. Как выяснилось, такая ситуация в ресторане быстрого обслуживания происходит постоянно:
«Дичь. Небольшой заказ ждали полчаса, в „Маке“ бы за пару минут выдали. Еда на вкус — отстой. Персонал медлительный, будто работают первый день, причем все вместе. Неопрятные, видно, что „на отвали“ работают, даже не торопятся, хотя заказов выше крыши», — написал Даниил Маркин.
Похожих комментариев очень много: «Отвратительное и очень медленное обслуживание, ждала стаканчик кофе 25 минут», «Сделали заказ на самовывоз специально заранее за полтора часа, как пришло время забирать — его только начали готовить», «Что-то с ожиданием у вас делать надо, ждать 35 минут обычный небольшой заказ это что-то с чем-то…»
Читатель URA.RU на сайте ресторана обратился с жалобой во вкладке «Обратная связь». В администрации KFC ответили, что проведут детальную проверку и свяжутся с ним.
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Ресторан быстрого обслуживания KFC в пермском торговом центре «iMALL Эспланада» вызвал сильное негодование у жителей города. Ожидать заказ приходится более 30-40 минут. Ситуацией, которая произошла в субботу, 2 июля, поделился читатель URA.RU. «У нас были билеты на сеанс в кинотеатр в „iMALL Эспланада“. Мы специально приехали пораньше, чтобы пообедать на фудкорте — ребенок очень любит KFC. Сделали заказ и ждем. Десять минут, двадцать… У нас уже начался фильм, а мы ждем. В итоге наш заказ нам выдали через 45 минут. Это ресторан высокой кухни или все-таки „фаст фуд“?» — пожаловался читатель URA.RU. На 2ГИС пермяки массово жалуются на долгое ожидание. Как выяснилось, такая ситуация в ресторане быстрого обслуживания происходит постоянно: «Дичь. Небольшой заказ ждали полчаса, в „Маке“ бы за пару минут выдали. Еда на вкус — отстой. Персонал медлительный, будто работают первый день, причем все вместе. Неопрятные, видно, что „на отвали“ работают, даже не торопятся, хотя заказов выше крыши», — написал Даниил Маркин. Похожих комментариев очень много: «Отвратительное и очень медленное обслуживание, ждала стаканчик кофе 25 минут», «Сделали заказ на самовывоз специально заранее за полтора часа, как пришло время забирать — его только начали готовить», «Что-то с ожиданием у вас делать надо, ждать 35 минут обычный небольшой заказ это что-то с чем-то…» Читатель URA.RU на сайте ресторана обратился с жалобой во вкладке «Обратная связь». В администрации KFC ответили, что проведут детальную проверку и свяжутся с ним. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском кафе на столы поставили аквариумы с живыми рыбками. Это вызвало неоднозначную реакцию у посетителей.