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Пермский губернатор выехал в соседний регион на важные переговоры

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Иннопром-2021, первый день. Екатеринбург, салихов азат, махонин дмитрий, иннопром 2021
Дмитрий Махонин проведет на «Иннопроме» рабочие встречи с главами регионов и руководителями промпредприятий (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге. Информация размещена на сайте правительства края. Сообщается, что в рамках мероприятия Махонин проведет ряд встреч с главами ряда регионов и руководителями промпредприятий.

«В деловой программе делегации Пермского края, во главе с губернатором Дмитрием Махониным, запланированы рабочие встречи с главами регионов страны и руководством крупных российских промышленных холдингов. Стороны обсудят развитие промкооперации и расширении торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, губернатор Прикамья встретится с послами близлежащих государств, торгпредами РФ в Азербайджане, Иране и других стран», — информирует пресс-служба правительства Пермского края.

Ранее также сообщалось, что в рамках «Иннопрома» Махонин подпишет соглашение с губернатором Ханты-Мансийского АО Натальей Комаровой. Оно предусматривает сотрудничество и обмен опытом сразу по нескольким направлениям — от научно-технической сферы и торговли до духовного и патриотического воспитания.

XII международная промышленная выставка «Иннопром-2022» — одна из главных индустриальных и торгово-экспортных площадок в России. Она проходит с 4 по 7 июля. Главная тема выставки в этом году — «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям».

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге. Информация размещена на сайте правительства края. Сообщается, что в рамках мероприятия Махонин проведет ряд встреч с главами ряда регионов и руководителями промпредприятий. «В деловой программе делегации Пермского края, во главе с губернатором Дмитрием Махониным, запланированы рабочие встречи с главами регионов страны и руководством крупных российских промышленных холдингов. Стороны обсудят развитие промкооперации и расширении торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, губернатор Прикамья встретится с послами близлежащих государств, торгпредами РФ в Азербайджане, Иране и других стран», — информирует пресс-служба правительства Пермского края. Ранее также сообщалось, что в рамках «Иннопрома» Махонин подпишет соглашение с губернатором Ханты-Мансийского АО Натальей Комаровой. Оно предусматривает сотрудничество и обмен опытом сразу по нескольким направлениям — от научно-технической сферы и торговли до духовного и патриотического воспитания. XII международная промышленная выставка «Иннопром-2022» — одна из главных индустриальных и торгово-экспортных площадок в России. Она проходит с 4 по 7 июля. Главная тема выставки в этом году — «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям».
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