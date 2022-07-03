В отдаленном поселении ЯНАО появится новый свинокомплекс

Агрофирма «Толькинская» начала строить новый свиноводческий комплекс в селе Толька Красноселькупского района. Это предприятие станет первым в регионе животноводческим объектом замкнутого цикла, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«Агрофирма „Толькинская“ начала строительство нового свиноводческого комплекса в Красноселькупском районе. Это будет первый животноводческий объект замкнутого цикла, возведенный на Ямале с применением энергосберегающих и современных технологий», — рассказали в пресс-релизе представители правительства региона.
Предприятие даст селу Толька 10 новых рабочих мест, а на пике производства будет производить более 500 голов в год. Это около 50 тонн свинины ежегодно.
В прошлом году строители заложили фундамент будущего свинокомплекса, а теперь начали возводить конструкцию корпуса. Он будет оснащен современными автоматическими системами кормления, поения и навозоудаления. Также в помещениях установят компьютеризированную систему климат-контроля.
Ранее URA.RU сообщало, что в этом году агрофирма «Толькинская» запустит три агропроекта: свиноферму, цех по переработке рыбы и предприятие по переработке молочной продукции. Тогда глава предприятия Алексей Шишаков отметил, что все оборудование, необходимое для работы проектов, произведено в России.
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Агрофирма «Толькинская» начала строить новый свиноводческий комплекс в селе Толька Красноселькупского района. Это предприятие станет первым в регионе животноводческим объектом замкнутого цикла, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Агрофирма „Толькинская“ начала строительство нового свиноводческого комплекса в Красноселькупском районе. Это будет первый животноводческий объект замкнутого цикла, возведенный на Ямале с применением энергосберегающих и современных технологий», — рассказали в пресс-релизе представители правительства региона. Предприятие даст селу Толька 10 новых рабочих мест, а на пике производства будет производить более 500 голов в год. Это около 50 тонн свинины ежегодно. В прошлом году строители заложили фундамент будущего свинокомплекса, а теперь начали возводить конструкцию корпуса. Он будет оснащен современными автоматическими системами кормления, поения и навозоудаления. Также в помещениях установят компьютеризированную систему климат-контроля. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году агрофирма «Толькинская» запустит три агропроекта: свиноферму, цех по переработке рыбы и предприятие по переработке молочной продукции. Тогда глава предприятия Алексей Шишаков отметил, что все оборудование, необходимое для работы проектов, произведено в России.