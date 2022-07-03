В отдаленном поселении ЯНАО появится новый свинокомплекс

Предприятие будет поставлять более 500 голов свинины ежегодно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Агрофирма «Толькинская» начала строить новый свиноводческий комплекс в селе Толька Красноселькупского района. Это предприятие станет первым в регионе животноводческим объектом замкнутого цикла, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Агрофирма „Толькинская“ начала строительство нового свиноводческого комплекса в Красноселькупском районе. Это будет первый животноводческий объект замкнутого цикла, возведенный на Ямале с применением энергосберегающих и современных технологий», — рассказали в пресс-релизе представители правительства региона.

Предприятие даст селу Толька 10 новых рабочих мест, а на пике производства будет производить более 500 голов в год. Это около 50 тонн свинины ежегодно.

В прошлом году строители заложили фундамент будущего свинокомплекса, а теперь начали возводить конструкцию корпуса. Он будет оснащен современными автоматическими системами кормления, поения и навозоудаления. Также в помещениях установят компьютеризированную систему климат-контроля.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году агрофирма «Толькинская» запустит три агропроекта: свиноферму, цех по переработке рыбы и предприятие по переработке молочной продукции. Тогда глава предприятия Алексей Шишаков отметил, что все оборудование, необходимое для работы проектов, произведено в России.