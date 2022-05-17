В ЯНАО увеличат объемы производства на ферме несмотря на санкции

Ферма в ЯНАО наращивает объемы производства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Красноселькупском районе (ЯНАО) агрофирма «Толькинская» планирует запускать три агропроекта: свинотоварная ферма, рыбопереработка и переработка молочной продукции. Отмечается, что санкции на задумки предприятия никак не повлияют. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Крупная ферма Красноселькупского района планирует реализовать несколько аграрных проектов. Главный — свинотоварная ферма производительностью 515 голов в год.Также в 2022 году планируется ввод в эксплуатацию цеха рыбопереработки и отдельный запуск переработки молока в качестве производства кисломолочных продуктов. Руководство фермы уверено, санкции не станут помехой», — сообщает пресс-служба властей.

Глава предприятия Алексей Шишаков также отмечает, что оборудование, нужное для их производства, а также корма и семена производятся в России. «Поэтому санкции в этой части никак на нас не повлияли», — пояснил руководитель фирмы.

Ранее сообщалось, что на фоне санкции еще одно предприятие собирается увеличить объемы производства. Сельхозкомплекс «Ноябрьский» заявил об увеличении количества изготовляемого сыра.

Многие предприятие в РФ несмотря на западные санкции решили продолжать развитие, а некоторые воспользовались уходом с рынка иностранных фирм и решили занять их ниши. Санкционное давление обострилось на Россию после 24 февраля, когда президент РФ объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По славам главы России Владимира Путина санкционная политика запада, которая не прекращалась с 2000-х годов, имеет конкретную цель — отмена России, ее культуры и значимости РФ в важнейших исторических и мировых событиях.