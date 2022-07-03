Живого младенца нашли на трубах теплотрассы в Челябинске

Ребенок находится в больнице Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске на трубах теплотрассы нашли живого младенца. Сейчас малыш находится в больнице, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина информацию подтвердила.

«Ночью в субботу, 3 июля, прохожие услышали детский крик в частном секторе Ленинского района. В результате на трубах теплотрассы на улице Плодоягодная нашли живого младенца, мальчика. Он передан в больницу», — рассказал источник.

Ирина Буторина подтвердила URA.RU факт обнаружения ребенка на улице. «Малыш находится в медицинском учреждении, проводятся все необходимые обследования, на вид младенцу около месяца, но точно можно будет сказать позже. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах. В рамках действующего законодательства будут приняты меры жизнеустройства ребенка в зависимости от того, будут установлены его родители или нет», — отметила министр.

Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.