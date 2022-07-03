03 июля 2022
02 июля 2022

Живого младенца нашли на трубах теплотрассы в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
Ребенок находится в больнице Фото:

В Челябинске на трубах теплотрассы нашли живого младенца. Сейчас малыш находится в больнице, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина информацию подтвердила.

«Ночью в субботу, 3 июля, прохожие услышали детский крик в частном секторе Ленинского района. В результате на трубах теплотрассы на улице Плодоягодная нашли живого младенца, мальчика. Он передан в больницу», — рассказал источник.

Ирина Буторина подтвердила URA.RU факт обнаружения ребенка на улице. «Малыш находится в медицинском учреждении, проводятся все необходимые обследования, на вид младенцу около месяца, но точно можно будет сказать позже. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах. В рамках действующего законодательства будут приняты меры жизнеустройства ребенка в зависимости от того, будут установлены его родители или нет», — отметила министр.

Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске на трубах теплотрассы нашли живого младенца. Сейчас малыш находится в больнице, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина информацию подтвердила. «Ночью в субботу, 3 июля, прохожие услышали детский крик в частном секторе Ленинского района. В результате на трубах теплотрассы на улице Плодоягодная нашли живого младенца, мальчика. Он передан в больницу», — рассказал источник. Ирина Буторина подтвердила URA.RU факт обнаружения ребенка на улице. «Малыш находится в медицинском учреждении, проводятся все необходимые обследования, на вид младенцу около месяца, но точно можно будет сказать позже. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах. В рамках действующего законодательства будут приняты меры жизнеустройства ребенка в зависимости от того, будут установлены его родители или нет», — отметила министр. Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...