В центре Перми за 180 миллионов продается нефтебаза

Нефтебаза продается за 180 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми продается нефтебаза за 180 миллионов рублей. Объявление о продаже предприятия размещено на сайте «Авито».

«Нефтебаза расположена в самом центре города и позволяет принимать горюче-смазочные материалы как по ж\д, так и доставляемые автомобильным транспортом. Эстакада слива позволяет единовременно принимать 6 цистерн, что обеспечивает прием 2 000 тонн продукта в сутки. На базе единовременно может храниться до 10 000 тонн нефтепродуктов», — говорится в объявлении.

Также сообщается, что емкости хранилища топлива оборудованы алюминиевыми понтонами, которые снижают уровень испарения нефтепродуктов. Эстакада налива оснащена системой учета топлива, которая позволяет контролировать качество и количество горюче-смазочных материалов, а также процесс отгрузки их в бензовозы. Весь емкостный парк оборудован системой пожаротушения, а производственном комплексе установлен пенообразователь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается нефтеперерабатывающий завод. Продавец запросил за него 95 миллионов рублей.