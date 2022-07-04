04 июля 2022

В центре Перми за 180 миллионов продается нефтебаза

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, цистерны, гсм, нефтехранилище
Нефтебаза продается за 180 миллионов рублей Фото:

В Перми продается нефтебаза за 180 миллионов рублей. Объявление о продаже предприятия размещено на сайте «Авито».

«Нефтебаза расположена в самом центре города и позволяет принимать горюче-смазочные материалы как по ж\д, так и доставляемые автомобильным транспортом. Эстакада слива позволяет единовременно принимать 6 цистерн, что обеспечивает прием 2 000 тонн продукта в сутки. На базе единовременно может храниться до 10 000 тонн нефтепродуктов», — говорится в объявлении.

Также сообщается, что емкости хранилища топлива оборудованы алюминиевыми понтонами, которые снижают уровень испарения нефтепродуктов. Эстакада налива оснащена системой учета топлива, которая позволяет контролировать качество и количество горюче-смазочных материалов, а также процесс отгрузки их в бензовозы. Весь емкостный парк оборудован системой пожаротушения, а производственном комплексе установлен пенообразователь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается нефтеперерабатывающий завод. Продавец запросил за него 95 миллионов рублей.

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В Перми продается нефтебаза за 180 миллионов рублей. Объявление о продаже предприятия размещено на сайте «Авито». «Нефтебаза расположена в самом центре города и позволяет принимать горюче-смазочные материалы как по ж\д, так и доставляемые автомобильным транспортом. Эстакада слива позволяет единовременно принимать 6 цистерн, что обеспечивает прием 2 000 тонн продукта в сутки. На базе единовременно может храниться до 10 000 тонн нефтепродуктов», — говорится в объявлении. Также сообщается, что емкости хранилища топлива оборудованы алюминиевыми понтонами, которые снижают уровень испарения нефтепродуктов. Эстакада налива оснащена системой учета топлива, которая позволяет контролировать качество и количество горюче-смазочных материалов, а также процесс отгрузки их в бензовозы. Весь емкостный парк оборудован системой пожаротушения, а производственном комплексе установлен пенообразователь. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается нефтеперерабатывающий завод. Продавец запросил за него 95 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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