В Пермском крае продают нефтеперерабатывающий завод за 95 млн

В месяц предприятие производит до 3,5 тыс. тонн нефтепродуктов Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

В Верещагино (Пермский край) продают мини нефтеперерабатывающий завод за 95 млн рублей. Объявление о продаже предприятия опубликовано на портале «Авито».

«Завод по пеpеработке углеводoрoдного сырья (мини HПЗ). Стоимость — 95 млн рублей», — говорится в объявлении. Предприятие работает на нефти, газовом конденсате и на их смеси.

Среднемесячная производительность комплекса — от 3000 до 3500 тонн в месяц. Возможно увеличение до 5000 тон в месяц. Общая площадь всего предприятия — 5 тыс. кв. км. Продавец готов рассмотреть предложения о сдачи в аренду емкостей предприятия для нефтепродуктов. Завод имеет все необходимые лицензии. Также автор объявления указывает, что нефтебаза ранее находилась во владении «Лукойла».

URA.RU также рассказывало о жителе Култаево, который продает через «Авито» ферму по разведению калифорнийских дождевых червей за 7 млн рублей. Месячный доход, который может принести предприятие — до 300 тысяч рублей.