03 июля 2022
02 июля 2022

В Челябинске за охрану лесов раздадут по миллиону на жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер вручил ключи обладателям квартир в новом доме. Челябинск, многоэтажка, дом, новоселье, новый дом, новостройки, доступное жилье
Жилье смогут купить сотрудники организаций из малых населенных пунктов Фото:

В Челябинской области поддержат работников областных госучреждений, кто сохраняет леса. Для них, как следует из опубликованного на портале правовой информации регионального закона, принятого заксобранием, предусмотрели единовременные выплаты на приобретение жилья в размере одного миллиона рублей.

«Право на получение единовременной выплаты имеют граждане не старше 35 лет с образованием по направлениям в сфере лесного хозяйства, общим стажем работы в данной сфере не менее одного года и нуждающихся в жилых помещениях. Размер предоставляемой молодому специалисту однократно выплаты составляет один миллион рублей», — говорится в тексте закона, принятого заксобранием.

Документ устанавливает должности, занимая которые можно претендовать на выплаты. К таким должностям относятся, в частности, руководитель, его заместитель, инженеры по охране и защите леса, лесовосстановлению и другие. Обязательное условие — учреждение, где трудится специалист, должно располагаться на селе, поселке городского типа или городе с численностью населения до 50 тысяч человек.

Взамен предоставленной выплате от работника ждут, что он останется на должности минимум пять лет. В случае решения оставить пост, деньги в бюджет придется вернуть.

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В Челябинской области поддержат работников областных госучреждений, кто сохраняет леса. Для них, как следует из опубликованного на портале правовой информации регионального закона, принятого заксобранием, предусмотрели единовременные выплаты на приобретение жилья в размере одного миллиона рублей. «Право на получение единовременной выплаты имеют граждане не старше 35 лет с образованием по направлениям в сфере лесного хозяйства, общим стажем работы в данной сфере не менее одного года и нуждающихся в жилых помещениях. Размер предоставляемой молодому специалисту однократно выплаты составляет один миллион рублей», — говорится в тексте закона, принятого заксобранием. Документ устанавливает должности, занимая которые можно претендовать на выплаты. К таким должностям относятся, в частности, руководитель, его заместитель, инженеры по охране и защите леса, лесовосстановлению и другие. Обязательное условие — учреждение, где трудится специалист, должно располагаться на селе, поселке городского типа или городе с численностью населения до 50 тысяч человек. Взамен предоставленной выплате от работника ждут, что он останется на должности минимум пять лет. В случае решения оставить пост, деньги в бюджет придется вернуть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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