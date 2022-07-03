В Челябинске за охрану лесов раздадут по миллиону на жилье

Жилье смогут купить сотрудники организаций из малых населенных пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области поддержат работников областных госучреждений, кто сохраняет леса. Для них, как следует из опубликованного на портале правовой информации регионального закона, принятого заксобранием, предусмотрели единовременные выплаты на приобретение жилья в размере одного миллиона рублей.

«Право на получение единовременной выплаты имеют граждане не старше 35 лет с образованием по направлениям в сфере лесного хозяйства, общим стажем работы в данной сфере не менее одного года и нуждающихся в жилых помещениях. Размер предоставляемой молодому специалисту однократно выплаты составляет один миллион рублей», — говорится в тексте закона, принятого заксобранием.

Документ устанавливает должности, занимая которые можно претендовать на выплаты. К таким должностям относятся, в частности, руководитель, его заместитель, инженеры по охране и защите леса, лесовосстановлению и другие. Обязательное условие — учреждение, где трудится специалист, должно располагаться на селе, поселке городского типа или городе с численностью населения до 50 тысяч человек.

Взамен предоставленной выплате от работника ждут, что он останется на должности минимум пять лет. В случае решения оставить пост, деньги в бюджет придется вернуть.