В Губкинском по инициативе Артюхова построят ледовый дворец

04 июля 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Ледовая арена площадью более шести с половиной кв метров сможет вместить до 400 зрителей Фото: пресс-служба УГМК © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова возведут ледовый дворец. Его построят на месте пустыря в первом микрорайоне, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Ледовый дворец построят на месте пустыря в первом микрорайоне. Строительство проходит по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. С просьбой о возведении объекта к главе региона в августе 2019 года обратился игрок местной хоккейной команды. Тогда губернатор ответил, что полноценный лед для тренировок появится в ближайшее время», — рассказали в пресс-релизе представители правительства региона. Площадь объекта составит 6 500 кв метров. При этом более двух с половиной тысяч квадратных метров отведут для ледовой арены. Ледовый дворец будет вмещать в себя 400 зрителей, его оборудуют тренажерным залом, мед кабинетом, раздевалками для хоккеистов, тренерскими, появится помещение для проката коньков и хранения инвентаря. Также здание адаптируют для маломобильных жителей: установят подъемник на трибуны второго этажа, оборудуют санузлы и пандусы. Все оборудование и технологические решения будут произведены в России. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закроется кинотеатр. Причиной закрытия кинотеатра «Пандора» в Губкинском стало отсутствие адекватного репертуарного плана. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Губкинском (ЯНАО) по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова возведут ледовый дворец. Его построят на месте пустыря в первом микрорайоне, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Ледовый дворец построят на месте пустыря в первом микрорайоне. Строительство проходит по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. С просьбой о возведении объекта к главе региона в августе 2019 года обратился игрок местной хоккейной команды. Тогда губернатор ответил, что полноценный лед для тренировок появится в ближайшее время», — рассказали в пресс-релизе представители правительства региона. Площадь объекта составит 6 500 кв метров. При этом более двух с половиной тысяч квадратных метров отведут для ледовой арены. Ледовый дворец будет вмещать в себя 400 зрителей, его оборудуют тренажерным залом, мед кабинетом, раздевалками для хоккеистов, тренерскими, появится помещение для проката коньков и хранения инвентаря. Также здание адаптируют для маломобильных жителей: установят подъемник на трибуны второго этажа, оборудуют санузлы и пандусы. Все оборудование и технологические решения будут произведены в России. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закроется кинотеатр. Причиной закрытия кинотеатра «Пандора» в Губкинском стало отсутствие адекватного репертуарного плана.