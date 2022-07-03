В Кургане выставили на торги запрещенный к продаже Lexus

На продажу в Кургане выставлен подозрительный автомобиль за 20 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под видом нового Lexus LX 600 в Кургане продают запрещенный к покупке автомобиль Toyota Land Cruiser за 20 млн рублей. Соответствующее объявление выставлено на сайте «Дром.ру» по городу Курган.

«Продается Lexus LX 600, 2022 года за 20 млн рублей. В розыске машина не числится. Цвет — черный, пробег — 11 км», — говорится в объявлении. При этом характеристики машины не совпадают с данным из паспорта транспортного средства (ПТС). В нем указано, что марка авто — Toyota Land Cruiser 200, 2008 года, мощностью 288 лошадиных сил, вместо указанных 415. С 2008 по 2011 годы машина находилась в собственности у юрлиц, с 2011 по настоящее время — у физлиц. Оригинального фото авто нет.

По данным сайта, судебные приставы Пермского края в июле 2021 года наложили ограничение на машину, а именно запрет на регистрационные действия. Запрет не позволяет владельцу авто из-за административной или уголовной ответственности распоряжаться машиной (продавать или дарить ее). При этом ограничение не снимаются с авто при его продаже. URA.RU направило официальный запрос по данному вопросу в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану.

До этого URA.RU писало, что курганец едва не лишился люксового автомобиля, поскольку не хотел не хотел оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения. За два года водитель накопил 51 штраф.