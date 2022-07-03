В Пермском крае выпал первый снег

Снег в горах выпал 28 июня и растаял к 1 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тулымском горном хребте на севере Пермского края выпал первый снег. Как отмечают в заповеднике «Вишерский» такое раннее выпадение снега в горах случается редко. Об этом сообщается в официальной группе заповедника во «ВКонтакте».

«Первый снег на Тулыме выпал неожиданно рано — 28 июня», — сообщается в паблике. Последний раз такое происходило 10 лет назад.

Обычно снежный покров появляется на хребте в августе — сентябре. К 1 июля снег уже успел растаять. Ранее сотрудники «Вишерского» рассказали о цветущем банане в зимнем саду заповедника. Растения находится там уже третий год. Работники надеются, что в этом году оно даст плоды.