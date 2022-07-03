03 июля 2022
02 июля 2022

В Пермском крае выпал первый снег

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Снег в горах выпал 28 июня и растаял к 1 июля Фото:

В Тулымском горном хребте на севере Пермского края выпал первый снег. Как отмечают в заповеднике «Вишерский» такое раннее выпадение снега в горах случается редко. Об этом сообщается в официальной группе заповедника во «ВКонтакте».

«Первый снег на Тулыме выпал неожиданно рано — 28 июня», — сообщается в паблике. Последний раз такое происходило 10 лет назад.

Обычно снежный покров появляется на хребте в августе — сентябре. К 1 июля снег уже успел растаять. Ранее сотрудники «Вишерского» рассказали о цветущем банане в зимнем саду заповедника. Растения находится там уже третий год. Работники надеются, что в этом году оно даст плоды.

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В Тулымском горном хребте на севере Пермского края выпал первый снег. Как отмечают в заповеднике «Вишерский» такое раннее выпадение снега в горах случается редко. Об этом сообщается в официальной группе заповедника во «ВКонтакте». «Первый снег на Тулыме выпал неожиданно рано — 28 июня», — сообщается в паблике. Последний раз такое происходило 10 лет назад. Обычно снежный покров появляется на хребте в августе — сентябре. К 1 июля снег уже успел растаять. Ранее сотрудники «Вишерского» рассказали о цветущем банане в зимнем саду заповедника. Растения находится там уже третий год. Работники надеются, что в этом году оно даст плоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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