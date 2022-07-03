Власти ХМАО договорились о совместной работе с властями Армении

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выступила с предложением увеличить товарооборот между Югрой и Арменией, организовав двустороннюю бизнес-миссию. Об этом губернатор ХМАО рассказала на своем аккаунте в telegram.
«В основном автономный округ импортирует фрукты и овощи, продукты питания, а в Армению поставляем нефть и нефтепродукты. В целях налаживания сотрудничества, увеличения объема товарооборота предложила организовать двусторонние бизнес-миссии», — сказано в сообщении губернатора.
Глава региона добавила, что в минувшем году товарооборот между ХМАО и Арменией составил 5,9 млн долларов. Встреча с министром экономики Армении Ваганом Керобяном прошла в рамках выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила о том, что примет участие в работе выставки «Иннопром-2022». На выставке планируется заключить ряд межрегиональных договоров, в том числе с правительством Пермского края.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова выступила с предложением увеличить товарооборот между Югрой и Арменией, организовав двустороннюю бизнес-миссию. Об этом губернатор ХМАО рассказала на своем аккаунте в telegram. «В основном автономный округ импортирует фрукты и овощи, продукты питания, а в Армению поставляем нефть и нефтепродукты. В целях налаживания сотрудничества, увеличения объема товарооборота предложила организовать двусторонние бизнес-миссии», — сказано в сообщении губернатора. Глава региона добавила, что в минувшем году товарооборот между ХМАО и Арменией составил 5,9 млн долларов. Встреча с министром экономики Армении Ваганом Керобяном прошла в рамках выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила о том, что примет участие в работе выставки «Иннопром-2022». На выставке планируется заключить ряд межрегиональных договоров, в том числе с правительством Пермского края.