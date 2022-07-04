Выигрыш станет неплохим подспорьем семье пенсионера (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Свердловской области Александр Ж. выиграл в лотерее «Спортлото «5 из 36» суперприз — 11 122 064 рубля. Свои эмоции по поводу победы счастливец сравнил с единственной любовью и первым танцем, говорится в пресс-релизе «Столото».

«Когда пришло СМС-оповещение о выигрыше, я тут же развернулся и пошел обратно к киоску проверять билет. Эмоции похожи на те, которые я испытал, когда встретил свою единственную любовь. У меня перехватило дыхание и сердце заколотилось, как будто я пригласил супругу на наш первый танец, как много лет назад!» — цитирует компания «Столото» слова победителя.

Мужчина признался, что уже давно знаком с лотереей и выбирает билеты с помощью собственной тактики: анализирует архив тиражей и определяет числа, которые не выпадали в прошлых розыгрышах. С этими числами он потом приобретает лотерейные купоны. Именно по такому принципу был куплен и счастливый билет.

В компании уточнили, что победитель предпочел не афишировать свою фамилию. Известно, что ранее он трудился сталеваром, сейчас является пенсионером и имеет много хобби: участие в лотереях, рыбалку, охоту на рябчиков и уток.

Ранее сообщалось о другом уральце, которому также повезло в лотерее. Он купил билет за несколько минут до тиража и выиграл почти семь миллионов рублей.

Свердловчанин сравнил эмоции от выигрыша с первой любовью Фото: компания «Столото»