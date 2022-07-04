Свердловский пенсионер раскрыл, на что потратит выигрыш 11 млн

На выигранные деньги рыбак порадует себя и всю семью (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Житель Свердловской области на выигрыш от лотереи купит себе снегоход, лодку и инвентарь для рыбалки. Также он поможет своей семье и порадует супругу, детей и внуков подарками, рассказали URA.RU в компании «Столото».

«На выигрыш у семьи большие планы. Себя Александр Владимирович порадует снегоходом, моторной лодкой и инвентарем для рыбалки. Супруга победителя еще думает, какой подарок попросить у мужа. Дочери мужчина поможет достроить дом, сыну купит новый автомобиль. Также отложит накопления внукам — их у победителя шестеро», — сказано в пресс-релизе «Столото».

Ранее сообщалось, что свердловский пенсионер выиграл в лотерее более 11 миллионов рублей. Счастливчик признался, что покупает билеты, следуя особому принципу. Победитель не захотел раскрыть свою фамилию, но рассказал, что ранее он работал сталеваром, а сейчас на пенсии любит охотиться и рыбачить.