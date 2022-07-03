Половина пермяков тратит большую часть зарплаты на еду

За год доля тех, кто ответил, что на еду уходит большая часть бюджета снизилась до 46% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около половины жителей Пермского края (46%) тратят большую часть зарплаты на еду. Об этом пермяки рассказали в ходе опроса. Еще 39% основной статьей расходов назвали аренду жилья или ипотеку. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании HeadHunter.

«46% жителей Прикамья считают еду своей самой большой статьей расходов», — говорится в исследовании. В предыдущем 2021 году ответивших так пермяков было больше — 55%.

За год снизилась доле ответивших, что основная часть их дохода уходит на аренду жилья или ипотеку (45% в 2021 году, 39% — в 2022) и коммунальные расходы (35% в 2021 г., 29% — в 2022). Увеличилась доля респондентов с большими тратами на: неипотечные кредиты (21% в 2022 г.), детей (18%), транспорт и досуг (по 8%), лечение и образование (по 7%), уход за собой (6%) и одежда (5%).

Ранее URA.RU рассказывало, что больше половины пермяков недовольны своей зарплатой и отсутствием перспектив. Основные претензия жителей региона сводится к тому, что на работе долго не повышают зарплату и не оплачивают переработки.