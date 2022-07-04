ЧП произошло на ленте эскалатора (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Женщина с девочкой упали на ленте эскалатора на станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге и получили травмы в воскресенье, 3 июля. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия.

«Во время подъема вверх сначала произошел толчок, потом раздался страшный крик, лента остановилась. Оказалось, что во время движения упали женщина с девочкой лет четырех-пяти, судя по всему, мама и дочь. Малышка сильно кричала, скорее всего, от испуга, хотя и травмы даже на вид были серьезные: у ребенка до крови расцарапан подбородок, у ее матери половина лица и колено разодраны в кровь», — рассказал читатель URA.RU.

На помощь пострадавшим поспешили очевидцы, полиция и дежурная по станции. Ии помогли спуститься по лестнице вниз, где усадили на скамейку, вытерли кровь и обработали раны. Эскалатор несколько минут стоял без движения, однако вскоре был запущен вновь.

За комментарием URA.RU обратилось в екатеринбургский метрополитен, там рекомендовали отправить официальный запрос. На момент публикации ответ на него получен не был. Ранее сообщалось, что в екатеринбургском метро пассажирка упала на рельсы. Ей удалось спастись, позже она пояснила, что на краю платформы закружилась голова.

Фото: читатель URA.RU