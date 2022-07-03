Стоматологи боятся, что им урежут зарплату и сократят штат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работники Ноябрьской городской стоматологической поликлиники обратились с жалобой к президенту России Владимиру Путину. Медики переживают, что из-за присоединения учреждения к центральной городской больнице, им грозит сокращение и уменьшение заработной платы, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

«Поликлиники, подвергшиеся реорганизации, исходя из общероссийского опыта, возвращаются к работе малобюджетными материалами, мелкого инструментария катастрофически не хватает, вследствие чего, ухудшается в разы, качество оказываемой стоматологической помощи. Кроме того, в случае реорганизации, у всего персонала значительно снизится заработная плата, речь идет не о средней зарплате, а о тех суммах, которые наши сотрудники получают на руки, что вызывает отток высококвалифицированных специалистов, а в следствие, снижение качества и доступности оказываемых медицинских услуг. В коллективе стоматологической поликлиники существуют справедливые опасения, что реорганизация вызовет сокращение штатной численности, в связи с наличием специалистов аналогичной квалификации в составе Ноябрьской центрально городской больницы», — говорится в документах, опубликованных в группе «Злой Ноябрянин».

По словам работников, решение присоединить стоматологию к центральной городской больнице Ноябрьска было принято главой здравоохранительного ведомства Сергеем Новиковым — кулуарно. «С его слов, департамент здравоохранения ЯНАО претензий к работе нашего учреждения не имеет, просто мы попали, как он сам выразился, «под горячую руку», — пишут стоматологи.

В пресс-службе агентству сообщили, что объединение учреждений связано с оказанием стоматологической помощи детям с ОВЗ. Лечение проходит под общим наркозом и предполагает совместную работу анестезиологов, реаниматологов и детских стоматологов.

«В профилактических осмотрах, в том числе и детей, помимо стоматологов также участвуют врачи разных специальностей. Когда все они относятся к одной медицинской организации, легче скоординировать рабочий процесс, распределить потоки пациентов, снизить время ожидания и исключить очереди. Это позволит в целом сделать медосмотры более комфортными для северян. Штатная численность медицинских специалистов останется прежней, все льготы и преференции для них также сохранятся», — приводит пресс-служба слова главы депздрава Сергея Новикова.

Ранее врачи Новоуренгойской ЦГБ пожаловались президенту на руководство. По их словам, в ковидном госпитале нет инфекционистов, а начальство трудоустроило туда своих родственников.

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