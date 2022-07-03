В кинотеатре показывают фильмы, которых официально нет в российском прокате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кургане в кинотеатре Ultra Cinema (ТРЦ «ГиперСити») показывают фильмы «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Мир Юрского периода: Господство», которых официально нет в российском прокате. Данная информация размещена на сайте и группе соцсети «ВКонтакте» кинотеатра.

«Долгожданные фильмы. Уже в кинотеатре Ultra Cinema», — указано в посте в группе, к которому были прикреплены афиши этих двух фильмов.

На сайте указано, что, как минимум до среды, у этих фильмов ежедневно будет по четыре сеанса. По информации, указанной на сайте, на три оставшихся сеанса «Доктора Стрэнджа», на момент написания новости, собирался идти 21 человек, на «Мир Юрского периода» — два. Представитель кинотеатра, номер телефона которого дала администратор организации, отказался URA.RU комментировать эту ситуацию, утверждая, что отвечал агентству несколько дней назад на эти вопросы. При этом на сайте агентства не было публикаций, связанных с прокатом этих фильмов в Кургане. На сайтах остальных кинотеатров Кургана 4 июля этих фильмов не было в расписании.

В конце мая двое жителей Ханты-Мансийского автономного округа поехали в Петропавловск (Казахстан) ради нового фильма про Доктора Стрэнджа. Ранее компания Marvel ушла из России на фоне санкций от западных стран, которые обострились после начала спецоперации на Украине. Дубляж «Доктора Стрэнджа» успели записать в России, второй фильм официально озвучили на русском в Грузии.

В самом кинотеатре можно увидеть, что фильмы есть в расписании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам