29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Два человека из ХМАО поехали в Казахстан ради фильма Marvel

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк развлечений
Павел и Юлия преодолели почти тысячу километров ради любимой кинофраншизы Фото:

Два человека из Ханты-Мансийского автономного округа поехали в Казахстан ради фильма Marvel. Павел и Юлия уже запланировали поездку на следующий фильм, рассказала корреспонденту URA.RU югорчанка.

«Нас вдохновила история мужчины из Екатеринбурга, который поехал в Узбекистан ради фильма про Бэтмена. Мы же решили отправиться в Петропавловск, чтобы посмотреть Доктор Стрендж. В мультивселенной безумия», — уточнила девушка в личном разговоре с корреспондентом URA.RU.

По словам путешественников, изначально планировалось поехать смотреть этот фильм в Белоруссию. Но потом оказалось, что там фильмы Marvel тоже запрещены. В итоге, Павел и Юлия потратили 13 тысяч рублей, преодолели почти тысячу километров, но посмотрели фильм.

Компания Marvel ушла из России на фоне санкций от западных стран, которые обострились в последние месяцы после начала спецоперации на Украине. Ряд компаний покинул Россию. В частности, из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas.

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Два человека из Ханты-Мансийского автономного округа поехали в Казахстан ради фильма Marvel. Павел и Юлия уже запланировали поездку на следующий фильм, рассказала корреспонденту URA.RU югорчанка. «Нас вдохновила история мужчины из Екатеринбурга, который поехал в Узбекистан ради фильма про Бэтмена. Мы же решили отправиться в Петропавловск, чтобы посмотреть Доктор Стрендж. В мультивселенной безумия», — уточнила девушка в личном разговоре с корреспондентом URA.RU. По словам путешественников, изначально планировалось поехать смотреть этот фильм в Белоруссию. Но потом оказалось, что там фильмы Marvel тоже запрещены. В итоге, Павел и Юлия потратили 13 тысяч рублей, преодолели почти тысячу километров, но посмотрели фильм. Компания Marvel ушла из России на фоне санкций от западных стран, которые обострились в последние месяцы после начала спецоперации на Украине. Ряд компаний покинул Россию. В частности, из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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