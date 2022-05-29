Два человека из ХМАО поехали в Казахстан ради фильма Marvel

30 мая 2022 в 07:05 Размер текста - 17 +

Павел и Юлия преодолели почти тысячу километров ради любимой кинофраншизы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два человека из Ханты-Мансийского автономного округа поехали в Казахстан ради фильма Marvel. Павел и Юлия уже запланировали поездку на следующий фильм, рассказала корреспонденту URA.RU югорчанка. «Нас вдохновила история мужчины из Екатеринбурга, который поехал в Узбекистан ради фильма про Бэтмена. Мы же решили отправиться в Петропавловск, чтобы посмотреть Доктор Стрендж. В мультивселенной безумия», — уточнила девушка в личном разговоре с корреспондентом URA.RU. По словам путешественников, изначально планировалось поехать смотреть этот фильм в Белоруссию. Но потом оказалось, что там фильмы Marvel тоже запрещены. В итоге, Павел и Юлия потратили 13 тысяч рублей, преодолели почти тысячу километров, но посмотрели фильм. Компания Marvel ушла из России на фоне санкций от западных стран, которые обострились в последние месяцы после начала спецоперации на Украине. Ряд компаний покинул Россию. В частности, из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas.

Два человека из Ханты-Мансийского автономного округа поехали в Казахстан ради фильма Marvel. Павел и Юлия уже запланировали поездку на следующий фильм, рассказала корреспонденту URA.RU югорчанка. «Нас вдохновила история мужчины из Екатеринбурга, который поехал в Узбекистан ради фильма про Бэтмена. Мы же решили отправиться в Петропавловск, чтобы посмотреть Доктор Стрендж. В мультивселенной безумия», — уточнила девушка в личном разговоре с корреспондентом URA.RU. По словам путешественников, изначально планировалось поехать смотреть этот фильм в Белоруссию. Но потом оказалось, что там фильмы Marvel тоже запрещены. В итоге, Павел и Юлия потратили 13 тысяч рублей, преодолели почти тысячу километров, но посмотрели фильм. Компания Marvel ушла из России на фоне санкций от западных стран, которые обострились в последние месяцы после начала спецоперации на Украине. Ряд компаний покинул Россию. В частности, из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas.