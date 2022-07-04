Мишустин встретился с губернатором Куйвашевым. Фото, видео

04 июля 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Политики встретились в специальной комнате аэропорта «Кольцово» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Встреча проходит в специальной комнате переговоров аэропорта «Кольцово». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Уважаемый Евгений Владимирович, уже в 12 раз проходит выставка „Иннопром“. Это очень значимое мероприятие для всей страны. Хочу сказать, что не зря площадкой проведения выбран Екатеринбург, поскольку предприятия, работающие тут, вносят значимый вклад в развитие производств в стране», — сказал Мишустин, приветствуя Куйвашева. Мишустин отметил, что Свердловская область активно использует новые инструменты, инфраструктурные бюджетные кредиты. «По поручению президента РФ Владимира Путина этот инструмент активно вами используется», — сказал премьер-министр. URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. Утром 4 июля перед началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка. Перед приездом Мишустина, всех посетителей выставки выгнали из павильонов на улицу, а самолеты, летящие в «Кольцово», направили в Челябинск. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Встреча проходит в специальной комнате переговоров аэропорта «Кольцово». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Уважаемый Евгений Владимирович, уже в 12 раз проходит выставка „Иннопром“. Это очень значимое мероприятие для всей страны. Хочу сказать, что не зря площадкой проведения выбран Екатеринбург, поскольку предприятия, работающие тут, вносят значимый вклад в развитие производств в стране», — сказал Мишустин, приветствуя Куйвашева. Мишустин отметил, что Свердловская область активно использует новые инструменты, инфраструктурные бюджетные кредиты. «По поручению президента РФ Владимира Путина этот инструмент активно вами используется», — сказал премьер-министр. URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. Утром 4 июля перед началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка. Перед приездом Мишустина, всех посетителей выставки выгнали из павильонов на улицу, а самолеты, летящие в «Кольцово», направили в Челябинск.