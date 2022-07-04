Кремль готов принять жесткие меры из-за блокады Калининграда

04 июля 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

В Кремле готовят ответные меры в отношении Литвы даже на случай худшего развития событий, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Кремле разрабатываются различные сценарии ответных мер на транспортную блокаду Калининграда. Обдумываются в том числе и меры на случай «худшего развития событий», сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы ждем урегулирования этой ситуации. Мы надеемся на лучшее. Но, конечно, обдумываем и различные сценарии в случае худшего развития событий. Пока не хотим говорить чего-то больше. Надеемся, чтоб здесь какой-то здравый смысл [со стороны Литвы, ЕС] возобладает», — отметил Песков. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду региона со стороны Литвы. О прекращении транзита власти прибалтийской республики заявили 18 июня. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Кремле разрабатываются различные сценарии ответных мер на транспортную блокаду Калининграда. Обдумываются в том числе и меры на случай «худшего развития событий», сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы ждем урегулирования этой ситуации. Мы надеемся на лучшее. Но, конечно, обдумываем и различные сценарии в случае худшего развития событий. Пока не хотим говорить чего-то больше. Надеемся, чтоб здесь какой-то здравый смысл [со стороны Литвы, ЕС] возобладает», — отметил Песков. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду региона со стороны Литвы. О прекращении транзита власти прибалтийской республики заявили 18 июня.