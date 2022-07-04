Кремль готов принять жесткие меры из-за блокады Калининграда

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле готовят ответные меры в отношении Литвы даже на случай худшего развития событий, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
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В Кремле разрабатываются различные сценарии ответных мер на транспортную блокаду Калининграда. Обдумываются в том числе и меры на случай «худшего развития событий», сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ждем урегулирования этой ситуации. Мы надеемся на лучшее. Но, конечно, обдумываем и различные сценарии в случае худшего развития событий. Пока не хотим говорить чего-то больше. Надеемся, чтоб здесь какой-то здравый смысл [со стороны Литвы, ЕС] возобладает», — отметил Песков.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду региона со стороны Литвы. О прекращении транзита власти прибалтийской республики заявили 18 июня.

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В Кремле разрабатываются различные сценарии ответных мер на транспортную блокаду Калининграда. Обдумываются в том числе и меры на случай «худшего развития событий», сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы ждем урегулирования этой ситуации. Мы надеемся на лучшее. Но, конечно, обдумываем и различные сценарии в случае худшего развития событий. Пока не хотим говорить чего-то больше. Надеемся, чтоб здесь какой-то здравый смысл [со стороны Литвы, ЕС] возобладает», — отметил Песков. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду региона со стороны Литвы. О прекращении транзита власти прибалтийской республики заявили 18 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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