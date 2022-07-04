Песков послал узнать судьбу хоккеиста Федотова в Минобороны

04 июля 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Иван Федотов был задержан 1 июля Фото: Илья Московец © URA.RU В Кремле нет «человеческих комментариев» относительно ареста вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, журналистам следует обратиться в Минобороны РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Администрация президента не занимается организацией и проведением призыва на срочную службу. Этот вопрос нужно адресовать не к нам, а в Минобороны. Здесь не может быть человеческих комментариев. Здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность. Эмоциональные комментарии неуместны. Есть различные режимы прохождения службы, в том числе для спортсменов, условия для отсрочек. Но за деталями в Минобороны», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. 25-летний вратарь был задержан 1 июля сотрудниками военкомата. Федотов выступал за хоккейный клуб ЦСКА, однако 30 апреля 2022 года его контракт с командой истек. 6 мая российский игрок подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайер» и планировал улететь в США в июле. Голкипера отправили проходить военную службу на Новую Землю. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Кремле нет «человеческих комментариев» относительно ареста вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, журналистам следует обратиться в Минобороны РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Администрация президента не занимается организацией и проведением призыва на срочную службу. Этот вопрос нужно адресовать не к нам, а в Минобороны. Здесь не может быть человеческих комментариев. Здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность. Эмоциональные комментарии неуместны. Есть различные режимы прохождения службы, в том числе для спортсменов, условия для отсрочек. Но за деталями в Минобороны», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. 25-летний вратарь был задержан 1 июля сотрудниками военкомата. Федотов выступал за хоккейный клуб ЦСКА, однако 30 апреля 2022 года его контракт с командой истек. 6 мая российский игрок подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайер» и планировал улететь в США в июле. Голкипера отправили проходить военную службу на Новую Землю.