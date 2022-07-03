В челябинском доме престарелых покончил с собой пенсионер

Проверку проводит Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в частном пансионате для пожилых людей покончил с собой пенсионер, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. В учреждении информацию об инциденте подтвердили.

«Постоялец частного пансионата, расположенного в Ленинском районе Челябинска, покончил с собой рано утром 1 июля. Ему было 90 лет», — рассказал источник.

Представитель пансионата подтвердил URA.RU факт произошедшего, пояснив, что пожилой постоялец страдал психическим заболеванием в силу возраста, находился на учете в специализированной клинике, в доме престарелых пребывал по договору учреждения с его родными. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, которое проводит проверку по данному факту, информацию не комментируют.