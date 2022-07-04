Свердловчанка отомстила сожителю, донеся на него в полицию

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Женщина решила обвинить своего сожителя после ссоры Фото:

Жительницу Березовского (Свердловская область) будут судить за ложный донос, который она решила сделать после ссоры со своим сожителем. Об этом сообщает прокуратура города.

«По версии следствия, в конце мая в дежурную часть ОМВД России по Березовскому по телефону поступило сообщение о квартирной краже. В последствии обвиняемая собственноручно написала заявление о том, что из ее квартиры были похищены денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, пачка сигарет и золотой браслет», — сообщает прокуратура. В краже она обвинила своего знакомого, с которым находилась в близких отношениях.

Однако у сотрудников полиции вызвали сомнения подобные обвинения. Опрос сожителя, а также соседей и и знакомых женщины подтвердил, что никакой кражи не было. «Под давлением фактов женщина созналась в том, что после ссоры, желая отомстить мужчине, с которым состояла в близких отношениях, решила обратиться в полицию с ложным заявлением о совершении им квартирной кражи», — заявили в ведомстве. В настоящее время уголовное дело направлено в Березовский городской суд, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Жительницу Березовского (Свердловская область) будут судить за ложный донос, который она решила сделать после ссоры со своим сожителем. Об этом сообщает прокуратура города. «По версии следствия, в конце мая в дежурную часть ОМВД России по Березовскому по телефону поступило сообщение о квартирной краже. В последствии обвиняемая собственноручно написала заявление о том, что из ее квартиры были похищены денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, пачка сигарет и золотой браслет», — сообщает прокуратура. В краже она обвинила своего знакомого, с которым находилась в близких отношениях. Однако у сотрудников полиции вызвали сомнения подобные обвинения. Опрос сожителя, а также соседей и и знакомых женщины подтвердил, что никакой кражи не было. «Под давлением фактов женщина созналась в том, что после ссоры, желая отомстить мужчине, с которым состояла в близких отношениях, решила обратиться в полицию с ложным заявлением о совершении им квартирной кражи», — заявили в ведомстве. В настоящее время уголовное дело направлено в Березовский городской суд, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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