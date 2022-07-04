Свердловчанка отомстила сожителю, донеся на него в полицию

04 июля 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Женщина решила обвинить своего сожителя после ссоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительницу Березовского (Свердловская область) будут судить за ложный донос, который она решила сделать после ссоры со своим сожителем. Об этом сообщает прокуратура города. «По версии следствия, в конце мая в дежурную часть ОМВД России по Березовскому по телефону поступило сообщение о квартирной краже. В последствии обвиняемая собственноручно написала заявление о том, что из ее квартиры были похищены денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, пачка сигарет и золотой браслет», — сообщает прокуратура. В краже она обвинила своего знакомого, с которым находилась в близких отношениях. Однако у сотрудников полиции вызвали сомнения подобные обвинения. Опрос сожителя, а также соседей и и знакомых женщины подтвердил, что никакой кражи не было. «Под давлением фактов женщина созналась в том, что после ссоры, желая отомстить мужчине, с которым состояла в близких отношениях, решила обратиться в полицию с ложным заявлением о совершении им квартирной кражи», — заявили в ведомстве. В настоящее время уголовное дело направлено в Березовский городской суд, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жительницу Березовского (Свердловская область) будут судить за ложный донос, который она решила сделать после ссоры со своим сожителем. Об этом сообщает прокуратура города. «По версии следствия, в конце мая в дежурную часть ОМВД России по Березовскому по телефону поступило сообщение о квартирной краже. В последствии обвиняемая собственноручно написала заявление о том, что из ее квартиры были похищены денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, пачка сигарет и золотой браслет», — сообщает прокуратура. В краже она обвинила своего знакомого, с которым находилась в близких отношениях. Однако у сотрудников полиции вызвали сомнения подобные обвинения. Опрос сожителя, а также соседей и и знакомых женщины подтвердил, что никакой кражи не было. «Под давлением фактов женщина созналась в том, что после ссоры, желая отомстить мужчине, с которым состояла в близких отношениях, решила обратиться в полицию с ложным заявлением о совершении им квартирной кражи», — заявили в ведомстве. В настоящее время уголовное дело направлено в Березовский городской суд, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.