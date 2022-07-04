Курганский сыровар готовится продавать товар на Центральном рынке

Продукция молочной фермы «Дарина» появится на курганском Центральном рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владелица молочной фермы «Дарина» готовится к продаже крафтовых сыров на прилавках Центрального рынка Кургана. Об этом URA.RU рассказала сыровар Екатерина Шадоба.

«Сейчас мы вышли на такие объемы, что решили осуществлять торговлю и на Центральном рынке. Там отличная проходимость, удобное расположение прилавков, предпринимателям предоставляют витрину, достаточно только поставить продавца, — словом, есть все условия для работы», — говорит Шадоба.

По словам сыровара, в нише молочной продукции на рынке представлены в основном сыры. «Большинство из них — чужие, от заводских изготовителей. Но есть и одно местное производство — из Далматово», — отмечает Шадоба.

Сейчас сыровар ищет продавца, однако третью неделю никто не откликается на вакансию ни через объявления, ни через центр занятости населения. По мнению женщины, многие не хотят идти работать, об этом ей говорят и другие предприниматели.

URA.RU обратилось за комментарием к директору Центрального рынка Андрею Фадеичеву. На момент звонка он находился на обходе прилавков, в приемной пообещали перезвонить нашему корреспонденту.

Ранее URA.RU писало, что на курганском Центральном рынке планируют установить декоративную мельницу. По данным сайта госзакупок, изготовление и монтаж деревянной конструкции обойдется максимум в 519 тысяч рублей.