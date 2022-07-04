Президент Казахстана пообещал Европе помочь с нефтью и газом

04 июля 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поможет остальному миру с нефтью и газом Фото: официальный сайт президента Казахстана новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за глобального мирового энергетического кризиса Казахстан будет помогать европейским странам энергоносителями. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Токаев выразил обеспокоенность и в связи с угрозами энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках», — говорится в заявлении главы государства, которое приводит официальный сайт президента Казахстана. Вынужденная спецоперация на Украине, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, привела к серьезным экономическим проблемам у ведущих стран Запада. Ограничения Евросоюза, США, Канады и других государств, которые они ввели против РФ в части эмбарго энергоресурсов, обернулись тем, что Германия постепенно приближается к рецессии. Отказ от российского газа обойдется ей в триллион евро. Президент США Джо Байден приказал заправкам в США срочно снизить цены на бензин. При этом иностранные СМИ начали приводить информацию о том, что мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и оказания поддержки Киеву, в том числе из-за высокой инфляции и энергетического кризиса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Из-за глобального мирового энергетического кризиса Казахстан будет помогать европейским странам энергоносителями. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Токаев выразил обеспокоенность и в связи с угрозами энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках», — говорится в заявлении главы государства, которое приводит официальный сайт президента Казахстана. Вынужденная спецоперация на Украине, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, привела к серьезным экономическим проблемам у ведущих стран Запада. Ограничения Евросоюза, США, Канады и других государств, которые они ввели против РФ в части эмбарго энергоресурсов, обернулись тем, что Германия постепенно приближается к рецессии. Отказ от российского газа обойдется ей в триллион евро. Президент США Джо Байден приказал заправкам в США срочно снизить цены на бензин. При этом иностранные СМИ начали приводить информацию о том, что мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и оказания поддержки Киеву, в том числе из-за высокой инфляции и энергетического кризиса.