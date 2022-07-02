Отказ от российского газа обойдется Германии в триллион евро

03 июля 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

Отказ от российского газа может привести к рецессии в Германии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Германия постепенно приближается к рецессии, и отказ от российского газа обойдется ей в триллион евро. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт. «Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в один триллион евро», — рассказал эксперт в интервью немецкому изданию Handelsblatt. Специалист заявил, что Германия готовится к рецессии. По его словам, к «трудным временам» в стране привели последствий антироссийских санкций и риск сокращения поставок газа. «Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», — сказал он. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что в Германии — газовый кризис из-за сокращения поставок газа. По его словам, в случае нехватки газа придется отключить некоторые отрасли, для которых это станет катастрофой. В стране уже начали экстренную подготовку к жизни без российского голубого топлива. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Агентство Reuters писало, что в Европе будет тяжелая зима в случае полного отказа от российского газа. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Германия постепенно приближается к рецессии, и отказ от российского газа обойдется ей в триллион евро. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт. «Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в один триллион евро», — рассказал эксперт в интервью немецкому изданию Handelsblatt. Специалист заявил, что Германия готовится к рецессии. По его словам, к «трудным временам» в стране привели последствий антироссийских санкций и риск сокращения поставок газа. «Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», — сказал он. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что в Германии — газовый кризис из-за сокращения поставок газа. По его словам, в случае нехватки газа придется отключить некоторые отрасли, для которых это станет катастрофой. В стране уже начали экстренную подготовку к жизни без российского голубого топлива. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Агентство Reuters писало, что в Европе будет тяжелая зима в случае полного отказа от российского газа.