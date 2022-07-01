Politico: в мире устали поддерживать Украину

02 июля 2022 в 08:14 Размер текста - 17 +

На Западе больше обеспокоены своими проблемами, чем ситуацией на Украине Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и оказания поддержки Киеву. Об этом пишет американское издание Politico. «Повсюду приходит усталость. Это продолжается уже четыре месяца. А есть высокая инфляция, есть энергетический кризис. Коронавирус никуда не денется. Так что это становится все более проблематичным», — сказала премьер-министр Эстонии Кайя Каллас во время саммита на этой неделе, сообщает Politico. При этом она отметила, что Запад должен помогать Украине. Жители США больше обеспокоены инфляцией в стране, чем ситуацией на Украине, передает издание. Британская компания YouGov провела опрос, согласно которому только 8% опрошенных американцев считают, что основным приоритетом для США должно быть обеспечение поражения России на Украине. 38% респондентов назвали приоритетом уменьшение инфляции. В США растут цены на продукты и бензин. Америка и другие страны Запада помогают Украине из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Los Angeles Times сообщало, что во время последнего визита в Украину президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали в оперативной поставке оружия президенту Украины Владимиру Зеленскому. Немецкое издание RND со ссылкой на количество запросов в Google сообщало, что на Западе постепенно снижается интерес к боевым действиям на Украине. Из-за этого Киев боится остаться без помощи Запада, писала британская газета The Guardian. Украинский лидер заявил, что интерес к ситуации на Украине ослабевает и призвал политиков работать над возвращением заинтересованности к этой теме, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и оказания поддержки Киеву. Об этом пишет американское издание Politico. «Повсюду приходит усталость. Это продолжается уже четыре месяца. А есть высокая инфляция, есть энергетический кризис. Коронавирус никуда не денется. Так что это становится все более проблематичным», — сказала премьер-министр Эстонии Кайя Каллас во время саммита на этой неделе, сообщает Politico. При этом она отметила, что Запад должен помогать Украине. Жители США больше обеспокоены инфляцией в стране, чем ситуацией на Украине, передает издание. Британская компания YouGov провела опрос, согласно которому только 8% опрошенных американцев считают, что основным приоритетом для США должно быть обеспечение поражения России на Украине. 38% респондентов назвали приоритетом уменьшение инфляции. В США растут цены на продукты и бензин. Америка и другие страны Запада помогают Украине из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Los Angeles Times сообщало, что во время последнего визита в Украину президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали в оперативной поставке оружия президенту Украины Владимиру Зеленскому. Немецкое издание RND со ссылкой на количество запросов в Google сообщало, что на Западе постепенно снижается интерес к боевым действиям на Украине. Из-за этого Киев боится остаться без помощи Запада, писала британская газета The Guardian. Украинский лидер заявил, что интерес к ситуации на Украине ослабевает и призвал политиков работать над возвращением заинтересованности к этой теме, передает Life.