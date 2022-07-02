02 июля 2022

Байден приказал заправкам в США срочно снизить цены на бензин

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Джо Байден считает, что владельцы АЗС должны войти в положение и снизить цены на бензин в США Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Компании, управляющие заправочными станциями, должны срочно снизить цены. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Мое послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал Джо Байден в Twitter (заблокирован в РФ).

Ранее сообщалось, что Байден обвинил президента России Владимира Путина в росте цен на бензин на Западе. Российский лидер парировал обвинение, заявив, что вся ответственность за экономический кризис лежит на западных политиках. Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша, Карл Роув заявил, что к кризису в США привел личный провал Байдена.

США запретили импорт российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Инфляция в Америке достигла рекордных показателей. Ранее Байден признал, что санкции Запада против России ударили по мировому энергетическому рынку.

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Компании, управляющие заправочными станциями, должны срочно снизить цены. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Мое послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал Джо Байден в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее сообщалось, что Байден обвинил президента России Владимира Путина в росте цен на бензин на Западе. Российский лидер парировал обвинение, заявив, что вся ответственность за экономический кризис лежит на западных политиках. Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша, Карл Роув заявил, что к кризису в США привел личный провал Байдена. США запретили импорт российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Инфляция в Америке достигла рекордных показателей. Ранее Байден признал, что санкции Запада против России ударили по мировому энергетическому рынку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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