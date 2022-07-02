Байден приказал заправкам в США срочно снизить цены на бензин

03 июля 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

Джо Байден считает, что владельцы АЗС должны войти в положение и снизить цены на бензин в США Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Компании, управляющие заправочными станциями, должны срочно снизить цены. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Мое послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал Джо Байден в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее сообщалось, что Байден обвинил президента России Владимира Путина в росте цен на бензин на Западе. Российский лидер парировал обвинение, заявив, что вся ответственность за экономический кризис лежит на западных политиках. Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша, Карл Роув заявил, что к кризису в США привел личный провал Байдена. США запретили импорт российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Инфляция в Америке достигла рекордных показателей. Ранее Байден признал, что санкции Запада против России ударили по мировому энергетическому рынку. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Компании, управляющие заправочными станциями, должны срочно снизить цены. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Мое послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал Джо Байден в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее сообщалось, что Байден обвинил президента России Владимира Путина в росте цен на бензин на Западе. Российский лидер парировал обвинение, заявив, что вся ответственность за экономический кризис лежит на западных политиках. Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша, Карл Роув заявил, что к кризису в США привел личный провал Байдена. США запретили импорт российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Инфляция в Америке достигла рекордных показателей. Ранее Байден признал, что санкции Запада против России ударили по мировому энергетическому рынку.