В екатеринбургскую «Пятерочку» поступило сообщение с угрозой. «Голоса в голове заставляют убивать»

04 июля 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Целью анонима стала известная продуктовая сеть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В адрес магазина сети «Пятерочка» в Екатеринбурге поступило сообщение о заложенной бомбе. Анонимный отправитель написал, что это его заставили сделать «голоса в голове», рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «В „Пятерочке“ по адресу Боровая, 24 заложены взрывчатые устройства. Я — психически неуравновешен. Голоса в голове заставляют меня убивать. Акции взрывов в Екатеринбурге начнутся сегодня, успевайте спасти людей», — говорится в сообщении анонима. Собеседник отметил, что письмо написано на латинице и разослано в десятки учреждений, в том числе в администрацию города, ФСБ, заксо, минздрав и прочие. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, где воздержались от комментария на данную тему. Ранее чиновники Верх-Исетского района получили письмо с угрозой, написанное в стиле знаменитого американского триллера. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В адрес магазина сети «Пятерочка» в Екатеринбурге поступило сообщение о заложенной бомбе. Анонимный отправитель написал, что это его заставили сделать «голоса в голове», рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «В „Пятерочке“ по адресу Боровая, 24 заложены взрывчатые устройства. Я — психически неуравновешен. Голоса в голове заставляют меня убивать. Акции взрывов в Екатеринбурге начнутся сегодня, успевайте спасти людей», — говорится в сообщении анонима. Собеседник отметил, что письмо написано на латинице и разослано в десятки учреждений, в том числе в администрацию города, ФСБ, заксо, минздрав и прочие. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, где воздержались от комментария на данную тему. Ранее чиновники Верх-Исетского района получили письмо с угрозой, написанное в стиле знаменитого американского триллера.