Екатеринбургские чиновники получили угрозу в духе триллера США. «Да начнется игра!»

30 июня 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

В своем письме аноним процитировал фразу из известного триллера (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В администрацию Верх-Исетского района поступило электронное письмо с угрозой взорвать все торговые центры, отели, школы, садики, церкви и прочие важные соцобъекты в Екатеринбурге. Источник в экстренных службах города сообщил URA.RU, что аноним оформил послание в стиле американской серии фильмов ужаса «Пила». «Я со своими друзьями заминировала все отели, торговые центры, школы, церкви, детские сады, лицеи, гимназии, колледжи, главные юстиции области. Во всех перечисленных объектах заложены бомбы. У меня есть для вас хорошая новость: вы можете всех спасти, если успеете найти главную бомбу. На ней есть особый стикер с надписью „1000-7“. У вас ровно четыре часа на все. Да начнется игра!», — сказано в письме. Последняя фраза звучит в серии американских триллеров «Пила», где главный герой устраивает жуткие испытания своим жертвам. Оперативно связаться с представителем администрации Верх-Исетского района не удалось. Корреспондент URA.RU также обратился в пресс-группу УМВД по городу Екатеринбургу, там отказались от комментария на данную тему. В июне агентство сообщало, что в Свердловской области сообщения о минировании поступило сразу в десятки судов. Все они оказались ложными. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В администрацию Верх-Исетского района поступило электронное письмо с угрозой взорвать все торговые центры, отели, школы, садики, церкви и прочие важные соцобъекты в Екатеринбурге. Источник в экстренных службах города сообщил URA.RU, что аноним оформил послание в стиле американской серии фильмов ужаса «Пила». «Я со своими друзьями заминировала все отели, торговые центры, школы, церкви, детские сады, лицеи, гимназии, колледжи, главные юстиции области. Во всех перечисленных объектах заложены бомбы. У меня есть для вас хорошая новость: вы можете всех спасти, если успеете найти главную бомбу. На ней есть особый стикер с надписью „1000-7“. У вас ровно четыре часа на все. Да начнется игра!», — сказано в письме. Последняя фраза звучит в серии американских триллеров «Пила», где главный герой устраивает жуткие испытания своим жертвам. Оперативно связаться с представителем администрации Верх-Исетского района не удалось. Корреспондент URA.RU также обратился в пресс-группу УМВД по городу Екатеринбургу, там отказались от комментария на данную тему. В июне агентство сообщало, что в Свердловской области сообщения о минировании поступило сразу в десятки судов. Все они оказались ложными.