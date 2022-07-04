Шойгу отчитался Путину об освобождении ЛНР

Сергей Шойгу заявил Владимиру Путину об успешном проведении спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вооруженными силами РФ успешно проведена операция по освобождению от ВСУ Луганской народной республики. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является освобождение граждан Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!