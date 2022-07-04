Шойгу отчитался Путину об освобождении ЛНР

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Сергей Шойгу заявил Владимиру Путину об успешном проведении спецоперации Фото:

Вооруженными силами РФ успешно проведена операция по освобождению от ВСУ Луганской народной республики. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является освобождение граждан Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.

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Вооруженными силами РФ успешно проведена операция по освобождению от ВСУ Луганской народной республики. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является освобождение граждан Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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