03 июля 2022
02 июля 2022

Тюменка бросила собаку-инвалида в клинике. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по Зеленой роще от Владимира Злоказова. Екатеринбург, собака, такса
В настоящий момент собаке оказывается необходимое лечение Фото:

Жительница Тюмени бросила в одной из ветеринарных клиник собаку-инвалида. Об этом URA.RU сообщили сотрудники ветеринарной клиники «Клевер».

«Женщина принесла собаку в клинику, сообщив, что нашла ее в канаве. В этот день шел сильный дождь, но собака была сухая и чистая. Мы провели необходимую диагностику и озвучили женщине стоимость услуг. Когда она услышала итоговую сумму, то бросила документы и поспешила выйти из клиники оставив собаку. Такса побежала за женщиной, но та прыгнула в машину и уехала», — рассказала агентству директор клиники Анастасия.

Также Анастасия рассказала, что в настоящий момент собаке оказывается необходимое лечение и до полного выздоровления она будет находиться в клинике, а после ей будут искать новых хозяев. «Очень много заинтересовавшихся собакой. Нам звонят со всей России и предлагают помощь», — дополнила девушка.

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Жительница Тюмени бросила в одной из ветеринарных клиник собаку-инвалида. Об этом URA.RU сообщили сотрудники ветеринарной клиники «Клевер». «Женщина принесла собаку в клинику, сообщив, что нашла ее в канаве. В этот день шел сильный дождь, но собака была сухая и чистая. Мы провели необходимую диагностику и озвучили женщине стоимость услуг. Когда она услышала итоговую сумму, то бросила документы и поспешила выйти из клиники оставив собаку. Такса побежала за женщиной, но та прыгнула в машину и уехала», — рассказала агентству директор клиники Анастасия. Также Анастасия рассказала, что в настоящий момент собаке оказывается необходимое лечение и до полного выздоровления она будет находиться в клинике, а после ей будут искать новых хозяев. «Очень много заинтересовавшихся собакой. Нам звонят со всей России и предлагают помощь», — дополнила девушка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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