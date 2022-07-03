В настоящий момент собаке оказывается необходимое лечение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Тюмени бросила в одной из ветеринарных клиник собаку-инвалида. Об этом URA.RU сообщили сотрудники ветеринарной клиники «Клевер».

«Женщина принесла собаку в клинику, сообщив, что нашла ее в канаве. В этот день шел сильный дождь, но собака была сухая и чистая. Мы провели необходимую диагностику и озвучили женщине стоимость услуг. Когда она услышала итоговую сумму, то бросила документы и поспешила выйти из клиники оставив собаку. Такса побежала за женщиной, но та прыгнула в машину и уехала», — рассказала агентству директор клиники Анастасия.

Также Анастасия рассказала, что в настоящий момент собаке оказывается необходимое лечение и до полного выздоровления она будет находиться в клинике, а после ей будут искать новых хозяев. «Очень много заинтересовавшихся собакой. Нам звонят со всей России и предлагают помощь», — дополнила девушка.