На трассе от Челябинска до Костаная появятся зарядные станции

В Челябинской области уже действует 31 зарядная станция Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На протяжении всей трассы от Челябинска до Костаная (Казахстан) появятся зарядные станции. Это заявление губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал на площадке «Иннопром-2022» на встрече с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым. Об этом 4 июля сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«В рамках встречи подписано соглашение и мы запускаем программу развития зарядной инфраструктуры. На протяжении всей трассы от Челябинска до Костаная появятся зарядные станции», — отметил Текслер.

По словам главы региона, в области действует 31 зарядная станция, за последние несколько лет значительно увеличилось количество электромобилей. Региональный производитель «Электромашина» начал серийное производство сверхбыстрых заправочных станций — за 20 минут можно зарядить любую машину.

«Сегодня взаимоотношения между нашими предприятиями, торговый оборот показывают хороший, позитивный результат благодаря в том числе вашей поддержке», — поддержал Мухамбетов предложения Текслера.

В первую очередь данный маршрут на автодорогах А310 (Российская Федерация) и М36 (Республика Казахстан) предусмотрен для туристического трафика. В перспективе он будет полезен казахским сельхозпроизводителям в связи с возрастающим количеством коммерческого электротранспорта. В рамках сотрудничества с казахскими коллегами энергетики «Россети Урал» будут оказывать помощь по интеграции электротранспорта в современную транспортную сеть.

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