Цена газа в Европе выросла до максимума с начала марта

Цены на газ выросли на 9% Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Впервые за четыре месяца стоимость газа в Европе составила более 161 евро за мегаватт-час, что составляет 1721,7 доллара за одну тысячу кубометров. Такие данные публикует издание Forbes.

«Стоимость контрактов на поставку природного газа на хабе TTF в Нидерландах с исполнением в августе в ходе торгов превысила 161 евро за 1 МВт-ч. По данным на 12:53 мск, стоимость фьючерсов на газ росла на 9% до 161,09 евро за 1 МВт-ч — это максимальное значение с 9 марта», — отмечает издание.

Соответственно, цена топлива топлива выросла почти на 8% с открытия торгов, дополняет Life. Специалисты связывают подорожание с новостями о предстоящей забастовке 5 июля в Норвегии — местные рабочие энергетического сектора могут начать протестовать, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Ситуация с энергоносителями в мире — такими, как нефть и газ, осложнилась после начала вынужденной российской спецоперации на территории Украины. Несмотря на то, что действия российских войск направлены на демилитаризацию и денацификацию территории, страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись частичного эмбарго на российскую нефть и отказ от газа. При этом страны Запада продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на ограничения и высокую цену последних.

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