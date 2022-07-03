Юный пермский фанат Путина и Кадырова побил рекорд по отжиманиям

Илья — перспективный спортсмен и юный патриот Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пермский третьеклассник Илья Волегов установил абсолютный рекорд России среди детей по отжиманиям от пола на ладонях. Информация об этом появилась на личной страничке мальчика в социальной сети «Вконтакте».

«Установил абсолютный рекорд России, рекорд мира среди детей по отжиманиям от пола на ладонях. Выполнил 114 повторений за 60 секунд», — написал Илья под видео. Папа мальчика Владимир Волегов рассказал корреспонденту URA.RU, что свой первый рекорд по отжиманиям сын установил еще в марте, ему удалось отжаться 90 раз. Но рекорд был побит другим ребенком. Тогда Илья поставил себе цель — вернуть статус лидера. Для этого он занимался 9 раз в неделю, с одним выходным.

Илья Волегов с 5 лет занимается дзюдо и греко-римской борьбой. Мальчик — большой патриот. Он любит свою страну, президента России Владимира Путина, уважает Рамзана Кадырова и поддерживает солдат, которые участвуют в специальной операции на Украине. Илья выкладывает видео со стихами, посвященными защитникам Донбасса. Из-за своей позиции, мальчик неоднократно получал угрозы в свой адрес. Но семья Волеговых не боится и продолжает всячески поддерживать Россию.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ. В качестве ее главных целей президент России Владимир Путин заявил помощь жителям ДНР и ЛНР и денацификацию и демилитаризацию Украины.